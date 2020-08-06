黎巴嫩爆炸之後：上千傷亡 30萬人無家可歸

黎巴嫩首都貝魯特發生爆炸後，滿地瓦礫石塊，醫院人滿為患。一名外科醫生布泰奇(Fred Bteich)告訴德國之聲，爆炸當晚，他在阿赫拉菲郊區工作的醫院急診室裡堆滿了傷患，「有如戰爭現場，簡直是世界末日」。

他說，他做了一些手術，「我們不知道他們的名字，不知道他們是誰，有沒有親人。」他說，有時後他必須為一些技術上已經死去的人動手術，「有時後只是為了做而做....他們有的只是四到五歲的孩子。我想，接下來還會有更多傷亡。」

目前爆炸造成至少135人死亡，5000人受傷。

在貝魯特發生爆炸之前，黎巴嫩的通貨膨脹嚴重，新冠疫情和飢餓問題都形成危機。從去年十月以來，黎巴嫩深陷史上最嚴重的經濟危機。

爆炸發生前，人民關注著本周黎巴嫩特別法庭對該國前總理哈裡裡(Rafik Hariri)遇刺案的審判。黎巴嫩特別法庭現在宣布將判決結果延後到8月18日公布。

德國之聲記者沙爾曼(Razan Salman)表示，現在黎巴嫩人民都還在爆炸後的震驚與哀慟當中，「沒有人在想判決的事」。

沙爾曼也提到，當局很快對開始追查爆炸案的責任歸屬，但可能又會進一步造成混亂，因為過去民調顯示，黎巴嫩人民對政府的信任度很低。

黎巴嫩各地開放借宿

爆炸之後除了傷亡者以外，也有許多人的房屋被摧毀，變得無家可歸。貝魯特市長阿布德（Marwan Abboud）表示，約有30萬人流離失所。

一些人在社交媒體上用標簽#ourhomesareopen貼文，再附上自己的電話號碼，提供陌生人聯絡借宿。

除了自救之外，國際援助也不斷湧入。德國、法國、美國、俄羅斯，甚至是黎巴嫩的「世仇」以色列都派出搜救隊或是提供物資援助。世界銀行也表示將提供援助，但是並未具體說明金額。今年六月，世界銀行才剛宣布會撥款4000億美金給黎巴嫩，協助對抗新冠疫情。

外科醫生布泰奇告訴德國之聲，這次引起爆炸的硝酸銨會對人體產生破壞性影響，過幾年才會顯現。

張慈/楊威廉 (綜合報導)

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