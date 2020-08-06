貝魯特大爆炸毀半城 逾百死4千傷 30萬人無家可歸…

黎巴嫩首都貝魯特港區化學藥品倉庫四日傍晚發生兩起大爆炸，造成至少一百人死亡和超過四千人受傷，上百人失蹤，卅萬人因住處受損無家可歸。黎巴嫩總理狄亞布表示，大爆炸是因為港口倉庫存放約兩千七百五十公噸的肥料原料硝酸銨所引起。

爆炸地炸出大坑，港區幾乎夷為平地。（法新社）

紐約時報報導，狄亞布表示，這批硝酸銨未採取安全措施在貝魯特港口倉庫存放六年，為何會引爆仍待調查。安全部門消息人士和當地媒體報導指出，爆炸是因為倉庫進行焊接作業不慎引發。

當地時間四日傍晚六時左右，港區先發生火警，接著就傳出強烈爆炸，空中出現有如原爆的蕈狀雲，整個貝魯特市區都在晃動。

貝魯特港區附近的建築在爆炸後殘破不堪。（路透）

空拍畫面顯示，爆炸後的貝魯特市港區，倉庫連同土地一起被炸掉，就像一座「隕石坑」。爆炸地點附近原本是夜店和餐廳聚集的鬧區，如今已被夷為平地。

鄰近醫院本就因處理新冠肺炎而資源緊繃，爆炸後湧入大量病患更讓醫院超過負荷上限，紛紛呼求更多血液供應和呼吸器；數百間住房被炸毀無法居住，大型糧倉也被破壞，重創麵包稀少並高度仰賴海洋進口的黎巴嫩。

貝魯特大爆炸震波吞噬許多樓房，隨後濃煙沖天。（路透）

貝魯特省長阿布德表示，這場災難毀了半座城市，造成卅萬人暫時無家可歸，財務損失可能高達五十億美元（約台幣一千五百億元）。

黎巴嫩總統奧恩四日晚間召開最高國防委員會會議，宣布貝魯特為災區，並建議宣布兩周緊急狀態，將維安責任交給軍方。

黎巴嫩ＬＢＣ電視台報導，黎國海關主管達赫爾說，他先後寫了六份公文給上級，警告這批六年前在一艘貨輪上查扣的硝酸銨對大眾造成危險，要求將其運走，但這些警告訊息全都石沉大海。

貝魯特大爆炸震波吞噬許多樓房，隨後濃煙沖天。（路透）

專家指出，硝酸銨可用來製作肥料和炸藥，必須妥善存放，若遭燃油之類的

易燃物汙染再加上火源，很容易引發爆炸。

美國總統川普四日在疫情記者會上向貝魯特死傷者哀悼致意，並脫口稱「這看起來是一起可怕的攻擊」。川普說，看起來是爆炸沒錯，但有些國防官員告訴他，軍方認為這不是單純的爆炸。

不過，ＣＮＮ引述三名美國國防部匿名官員報導，他們不知道川普的說法有何根據。這些官員說，如果是蓄意攻擊事件，附近美軍早已加強安全警戒。美國國務院官員說，黎巴嫩當局已向美國外交人員表示關切，認為不該任意使用「攻擊」來稱呼此案。