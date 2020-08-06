貝魯特「核爆末日」 全城狂下玻璃雨

黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區一處倉庫四日傍晚發生的兩次爆炸，整個港口被大火吞噬，幾乎衝擊到市區各個地方，冒出宛如原爆的蕈狀雲，強烈震波衝垮建築物玻璃，讓目擊者跌倒在地。貝魯特省長表示爆炸是「堪比廣島、長崎原爆的國家級災難，破壞力此生僅見」；更有居民直接用「世界末日」形容殘破的景象。

儲存在貝魯特港口倉庫多年的農業肥料硝酸銨引爆，產生強大衝擊波震碎方圓十公里內的建築物玻璃，目擊者稱「整個貝魯特在下玻璃雨」。

當時搭計程車行經爆炸地點附近的納斯魯拉告訴天空新聞，他跟計程車司機一開始看到煙霧冒出，得知該處發生一場爆炸，他們正打算掉頭離開，但「突然間，有幾秒鐘我什麼都聽不到，我看到某種閃光，然後什麼都聽不到」，第二次爆炸震碎了計程車、周圍其他車輛與建築的玻璃，整座城市下起了玻璃雨。飽受內戰之苦的民眾在室內立刻遠離窗戶，以免受傷。

納斯魯拉表示，爆炸地點接近貝魯特市中心，如果刺客瞄準政客，通常用汽車炸彈，他也經歷過汽車炸彈襲擊，因此覺得這不像是暗殺行動，「汽車炸彈爆炸後通常會看到黑煙冒出，我在這次事件看到的煙霧是粉白色，規模非常大、像火山一樣，一生都不曾見過」。

美國地質研究所指出，這場爆炸造成了芮氏規模三點三的地震，市內多地有震感，連遠至二百四十公里外的塞浦路斯都感受得到。

災區內不斷傳來救護車鳴笛聲響，一直看到車輛搬運遺體，消防車也忙進忙出，但交通十分擁擠。港口本身內部廠棚有如燒焦罐頭，所有物件都已毀壞到看不出原貌；而消防直升機則在上空盤旋，協助澆水滅火。衛生部長哈山說，很多人下落不明，但由於天色已暗，當地又停電，很難在夜間搜尋，「我們面臨的是一場真實的大災難，需要時間去評估災害程度」。