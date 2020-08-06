悼！黎巴嫩敵國 以色列急伸援

黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，事件發生後，無論是盟友還是傳統上敵對的國家，五日紛紛致意並提供相關協助。

美國總統川普表示願提供援助。國務卿龐培歐推文說，美方「正在監控情況，並隨時準備好協助黎巴嫩民眾走出這場可怕的悲劇」。

ＣＮＮ指出，二○○五年黎巴嫩真主黨在國會取得議席以來，美國官員多次表示不願援助黎國，除非真主黨退出政府。黎巴嫩現任政府於一月上任，仍由真主黨及盟友組成。真主黨受到伊朗支持，一直對美國和以色列抱持強大敵意。伊朗總統羅哈尼五日向黎巴嫩表示慰問，並將提供食物和醫療援助。

比較難得的是，嚴格來說仍與黎巴嫩處於衝突狀態的以色列，出面表達願意提供人道援助。以色列在聲明中表示：「國防部長甘茨、外交部長阿胥肯納吉代表以色列，經由國際仲裁，向黎巴嫩政府提供醫療、人道援助和緊急協助。」

中東地區中，最先聲援的是波灣國家，例如卡達就承諾派遣野戰醫院來支援當地醫療體系。法國也派遣兩架軍機前往黎巴嫩，載著五十五名搜救專家及衛生用品，還有可以治療五百名傷者的行動診所。