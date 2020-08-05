黎巴嫩請求國際援助 以色列積極響應

(德國之聲中文網) 黎巴嫩總統奧恩(Michel Aoun)是在周三(8月5日)的內閣緊急會議前發表電視講話的。他說，國際援助必須盡快啟動，因為黎巴嫩此前已經飽受經濟危機之苦。

根據紅十字會的統計，本次事故的死難者已經突破100人，且仍在不斷增長，受傷人數更是數以千計。救援人員依然沒有放棄在廢墟中尋找幸存者。目前，事故發生區域已經大面積封鎖。

貝魯特省長阿卜德(Marwan Abbud)估計，至少有30萬居民在此次爆炸中失去了自己的住所，經濟損失至少達30~50億美元。

此次爆炸威力巨大，240公裡外、與黎巴嫩隔海相望的塞浦路斯民眾也能聽到爆炸聲響。貝魯特爆炸點附近民眾手機拍攝的畫面顯示，第一次爆炸後，現場充滿了火光和濃煙。隨後的第二次爆炸更為猛烈，巨大的火球騰空而起，白色的煙霧隨著沖擊波急速擴散。即便是離現場2公裡遠的圍觀民眾也因強烈的沖擊波而撲倒在地。

世仇以色列伸出援手

許多國家都響應黎巴嫩總統的請求伸出了援手。歐盟方面表示將迅速派遣100多人的專業搜救隊。法國總統馬克龍也將在周四(8月6日)訪問黎巴嫩，並帶去55名救災人員以及大量醫療物資。一支來自荷蘭的消防、警察、醫生救援隊目前已經出發。

德國也派出了一支救災隊。位於貝魯特的德國大使館也在本次爆炸中受損，使館職員不得不轉移辦公地點。德國外交部確認，此次爆炸也造成了德國公民受傷，但是沒有透露具體數字。

美國、俄羅斯以及部分波斯灣沿岸國家也表示向黎巴嫩提供援助。伸出援手的國家甚至還包括以色列----該國與黎巴嫩真主黨武裝在邊境地區存在長年沖突，雙方一直沒有建立正式外交關系。

危險品倉庫內燒電焊?

在電視講話中，黎巴嫩總統還許諾將迅速、透明地推進此次慘案的調查工作。目前，爆炸的原因仍然不明朗。根據黎巴嫩政府的初步說法，爆炸由2700噸硝酸銨引起，這些危險品在港口存放了6年卻沒有任何安全措施。硝酸銨是一種重要的化工原料，既可以用來生產化肥，也可以用作炸藥。黎巴嫩總理迪亞卜(Hassan Diab)表示，責任人將會被繩之以法。

美國總統特朗普周二曾在一次新聞發布會上表示，此次爆炸可能是一次襲擊，並稱消息來源是美軍將領，但是沒有拿出具體的證據。英國政府則表示，在調查結果出爐之前，不應過早猜測。黎巴嫩當地媒體則援引安全圈內人士稱，第一次規模較小的爆炸可能是工人在一間煙花爆竹倉庫內進行電焊作業所引起；一名了解調查工作內幕的人士透露，事故很可能緣自人為疏失。

文山/達揚/(德新社、法新社、路透社)

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