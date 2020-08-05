快訊

慶富案後獵雷艦難產，海軍「掃雷戰力」何去何從？

貝魯特驚爆 「蕈菇狀煙雲衝天」 省長哭：像遭受原爆

世界日報 / 編譯中心╱綜合4日電
黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，造成78死逾4000傷，爆炸威力連遠至240公里外的塞浦路斯首都尼科西亞（Nicosia）都能感受到，目擊者指出在爆炸現場看到橘色的蕈菇狀煙雲衝天。法新社
黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，造成78死逾4000傷，爆炸威力連遠至240公里外的塞浦路斯首都尼科西亞（Nicosia）都能感受到，目擊者指出在爆炸現場看到橘色的蕈菇狀煙雲衝天。法新社

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，造成78死逾4000傷，爆炸威力連遠至240公里外的塞浦路斯首都尼科西亞（Nicosia）都能感受到，目擊者指出在爆炸現場看到橘色的蕈菇狀煙雲衝天。貝魯特省長阿布德（Marwan Abboud）視察災場後落淚，指貝魯特像在像長崎和廣島遭受原爆一樣，「已是一座被摧毀的城市」。

綜合媒體報導，這場大爆炸威力強大，全市都感受到震動，不少建築物窗戶玻璃被震碎，很多人被玻璃碎片及雜物弄傷流血。

報導指出，居民馬斯里（Rania Masri）受訪表示，她住家離爆炸點好幾公里遠，爆炸當下，公寓先是水平搖晃，接著門窗都被爆破目擊者納斯拉拉（Hadi Nasrallah）告訴BBC，自己先是看到大火但不知道是爆炸，但靠得太近，失去數秒鐘的聽力，沒多久周圍的車輛，玻璃全部碎掉，一堆建築物的玻璃從天而降。

據報導，在當地的人權工作者巴蘇勒（Joelle Bassoul）稱，爆炸發生時感受到兩次衝擊波，她指出周圍的人都在尖叫，還有幾輛汽車被「吹入」大廈內，寓所也損毀嚴重。

千名傷患湧入 醫院不堪負荷

爆炸造成巨大傷亡，黎巴嫩官員稱醫院已經不堪重負。有醫護人員表示，爆炸後醫院湧入大量傷者，堆滿了急診室地板；當局已呼籲民眾緊急捐血，以及尋求外界提供發電機維持醫院照明。

對黎巴嫩來說，此次爆炸十足是「禍不單行」。新冠疫情仍在黎巴嫩蔓延。與此同時，這場健康危機也給黎巴嫩的經濟造成損失，致失業率高企，社會矛盾愈發突出。

川普允諾 協助黎國

爆炸發生後，美國總統川普向黎巴嫩人民表示同情和協助，他並指稱這場爆炸為「可怕的攻擊」。川普4日在白宮記者會上表示，「我們向所有受害者及其家屬祈禱。美國已準備好協助黎巴嫩」。

黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）要求最高國防委員會召開緊急會議商討，總理狄亞布（Hassan Diab）將周三列為哀悼日。

黎巴嫩 爆炸

延伸閱讀

貝魯特大爆炸逾百死4000人受傷 疑焊接不慎引爆

驚悚影片曝光！貝魯特大爆炸78人喪生「災區現場有如世界末日」

偷藏6年的城市爆彈！貝魯特大爆炸...已知100死4,000傷﻿

貝魯特大爆炸意外 黎巴嫩疫情、經濟和政局困窘雪上加霜

相關新聞

黎巴嫩爆炸案 化學師：這3條件兼具難怪死傷慘

黎巴嫩首都貝魯特發生爆炸，官方懷疑是倉儲超量的硝酸銨釀禍。補教化學老師王宇表示，硝酸銨是一種離子化合物，化學式是NH4N...

貝魯特爆炸恐肇因硝酸銨 專家：氣體劇毒憂毒化物影響

黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區4日發生爆炸，黎巴嫩總理狄亞布（Hassan Diab）表示，儲存在貝魯特港口倉庫多年、2...

黎巴嫩爆炸慘劇 哭出經濟長期積弱悲歌

黎巴嫩首都貝魯特港區化學藥品倉庫4日晚間發生大爆炸，把附近地區夷為平地，爆發的強烈震撼波如海嘯一般襲擊首都各地，造成至少100人死亡和超過4,000人受傷。

貝魯特大爆炸一夜無明：30萬人失去家園與全國斷糧危機

「第一大港被炸毀...國家命脈被掐斷，怎麼重建？」﻿黎巴嫩首都貝魯特大爆炸後，截至6日死亡人數已攀升到135人、超過5,000人受傷，事發地點的港區火勢仍未全面撲滅，搜救行動也還在全力爭取搶救。然而直到5日深夜，貝魯特至少有30萬市民流離失所，當前首都的醫療資源和人力嚴重不足，同時位於港區的全國糧倉，也因為港口碼頭近乎全毀的緣故，導致黎巴嫩面臨全國糧食儲備只剩下一個月的斷糧危機。與此同時，針對港區倉庫囤放的大批硝酸銨問題，海關署表示：過去6年來多次行文上級單位處置，卻都沒有得到任何回應；結果當海關署內情公開不久後，黎巴嫩政府即以「全國緊急命令」為由，派出軍隊將多名海關署官員軟禁，爆炸事件的責任，也因此陷入了互相推託的憤怒疑雲。

黎巴嫩心碎城市：貝魯特大爆炸後的悲劇傷痕

「一覺醒來，貝魯特已是瘡痍之城...」黎巴嫩首都貝魯特，4日傍晚在市中心港口工業區發生極為誇張離譜的大爆炸。港口倉庫內的2,750公噸硝酸銨化學物質，因不明原因起火燃燒，引爆成多波的劇烈爆炸。空中迸裂出的巨大蕈狀雲與艷橘色煙霧，猶如電影特效一般的真實災難，就連200公里外的地中海國家都能感受到震撼。截至5日下午，貝魯特爆炸案已知造成100死、4,000人受傷，當局仍在瓦礫堆中試圖搜救生死徘徊的受難者，黎巴嫩也已宣布進入為期3天的舉國哀悼。但災難過後，爆炸謎團如何解開並究責？瘡痍的國家城市又要如何重建？

大爆炸重創經濟 黎巴嫩處崩潰邊緣

黎巴嫩經濟近年一落千丈，新型冠狀病毒疫情加速經濟惡化，貝魯特動輒停電數小時。在貝魯特港區昨天發生硝酸銨大爆炸後，黎國可謂...

轉運2750噸硝酸銨…遭6度已讀不回 終釀悲劇

黎巴嫩貝魯特港區4日發生大爆炸造成慘重死傷。半島電視台報導，黎巴嫩海關曾至少6度發函請求司法部門裁定將存放港區的危險硝酸銨轉運卻無回覆，而造成悲劇。

貝魯特大爆炸各國都來救援 敵國以色列也伸援

黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，事件發生後，無論是盟友還是傳統上敵對的國家，5日紛紛致意並提供相關協助。

貝魯特驚爆一瞬間 總理府門噴飛 郵輪炸翻、港口下陷

黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區一處倉庫4日傍晚發生的兩次爆炸，整個港口被大火吞噬，幾乎衝擊到市區各個地方，冒出宛如原爆的蕈狀雲，強烈震波衝垮建築物玻璃，據目擊者形容「整個貝魯特在下玻璃雨」；爆炸迄今已造成至少135人罹難。救難人員仍持續在建築殘骸中尋找生還者。

黎巴嫩大爆炸 習近平致電總統慰問

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，至少造成百人死亡、4000人傷。其中亦有一名中國公民受到輕傷。中國國家主席習近平已向黎巴嫩總統致奧恩慰問電，對遇難者表示深切的哀悼，向傷者和遇難者家屬致以誠摯的慰問，祝願傷者早日康復。

黎巴嫩爆炸之後：上千傷亡 30萬人無家可歸

黎巴嫩首都貝魯特發生爆炸後，滿地瓦礫石塊，醫院人滿為患。一名外科醫生布泰奇(Fred Bteich)告訴德國之聲，爆炸當晚，他在阿赫拉菲郊區工作的醫院急診室裡堆滿了傷患，「有如戰爭現場，簡直是世界末日」。

黎巴嫩請求國際援助 以色列積極響應

(德國之聲中文網) 黎巴嫩總統奧恩(Michel Aoun)是在周三(8月5日)的內閣緊急會議前發表電視講話的。他說，國際援助必須盡快啟動，因為黎巴嫩此前已經飽受經濟危機之苦。 根據紅十字會的統

熱門新聞

錢多到數不清！71歲翁擁11妻27子女 怕有非親生偷驗DNA

青梅竹馬找「舒服姿勢」玩愛愛 意外出人命害死她

貝魯特大爆炸毀半城 逾百死4千傷 30萬人無家可歸…

影／黎巴嫩大爆炸實況影片曝光台商客戶驚險拍攝

破2,000美元了！金價創高對全球經濟有何意義？

影／直擊！婚禮影片拍一半遇大爆炸 貝魯特新娘急避難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。