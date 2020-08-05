貝魯特驚爆 「蕈菇狀煙雲衝天」 省長哭：像遭受原爆

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，造成78死逾4000傷，爆炸威力連遠至240公里外的塞浦路斯首都尼科西亞（Nicosia）都能感受到，目擊者指出在爆炸現場看到橘色的蕈菇狀煙雲衝天。貝魯特省長阿布德（Marwan Abboud）視察災場後落淚，指貝魯特像在像長崎和廣島遭受原爆一樣，「已是一座被摧毀的城市」。

綜合媒體報導，這場大爆炸威力強大，全市都感受到震動，不少建築物窗戶玻璃被震碎，很多人被玻璃碎片及雜物弄傷流血。

報導指出，居民馬斯里（Rania Masri）受訪表示，她住家離爆炸點好幾公里遠，爆炸當下，公寓先是水平搖晃，接著門窗都被爆破目擊者納斯拉拉（Hadi Nasrallah）告訴BBC，自己先是看到大火但不知道是爆炸，但靠得太近，失去數秒鐘的聽力，沒多久周圍的車輛，玻璃全部碎掉，一堆建築物的玻璃從天而降。

據報導，在當地的人權工作者巴蘇勒（Joelle Bassoul）稱，爆炸發生時感受到兩次衝擊波，她指出周圍的人都在尖叫，還有幾輛汽車被「吹入」大廈內，寓所也損毀嚴重。

千名傷患湧入 醫院不堪負荷

爆炸造成巨大傷亡，黎巴嫩官員稱醫院已經不堪重負。有醫護人員表示，爆炸後醫院湧入大量傷者，堆滿了急診室地板；當局已呼籲民眾緊急捐血，以及尋求外界提供發電機維持醫院照明。

對黎巴嫩來說，此次爆炸十足是「禍不單行」。新冠疫情仍在黎巴嫩蔓延。與此同時，這場健康危機也給黎巴嫩的經濟造成損失，致失業率高企，社會矛盾愈發突出。

川普允諾 協助黎國

爆炸發生後，美國總統川普向黎巴嫩人民表示同情和協助，他並指稱這場爆炸為「可怕的攻擊」。川普4日在白宮記者會上表示，「我們向所有受害者及其家屬祈禱。美國已準備好協助黎巴嫩」。

黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）要求最高國防委員會召開緊急會議商討，總理狄亞布（Hassan Diab）將周三列為哀悼日。