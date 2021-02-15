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家門來了不明人偶…男子丟掉竟又出現 還把他手指咬出血

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本男子有天收到一個不明人偶，並引發了一連串的怪事。示意圖。圖片來源／ingimage
一位日本男子有天收到一個不明人偶，並引發了一連串的怪事。示意圖。圖片來源／ingimage

據說，有些人天生具有能夠「通靈」的體質，容易遭遇到他人察覺不了的怪事。日本就有一位和尚，經常碰上前來求助的信眾，從而知道不少光怪陸離的事。

根據日本媒體「文春Online」報導，位於京都蓮久寺的三木大雲和尚，因常常分享他碰到的奇人異事，因此被稱為「怪談和尚」。有回，一位二十多歲的男子到了廟裡，想燒供一個人偶。三木答應了男子的請求，表示會像平常一樣，在幾天之後等待供品累積夠多了，就會一併處理。

沒想到男子卻等不及，希望三木盡快處理人偶。三木察覺事情有異，便詢問男子關於這個人偶的事情。男子願意透露，但表示不可以被人偶聽到。三木於是提議將人偶放在堂前，兩人到裡頭的房間去談。男子同意了，但又覺得很害怕，說人偶不能拿出來，於是將裝人偶的包包整個放在本堂前。

男子說，他平常都是一個人住。有天他下班，天上下著大雨，他卻忘了帶傘，只好全身淋濕的跑回家。當他準備要開門時，卻看到家門前有個小紙箱，上頭並沒有標示寄件者、收件者等資訊，他雖然覺得奇怪，但想說放在外面會被淋濕，於是就拿進屋內了。

紙箱打開來後，裡頭裝著一個金髮的女娃娃人偶，表情好像有點生氣。男子覺得應該是誰想扔掉，但又覺得浪費，所以才拿過來的，一時覺得這個人偶好像有點可憐，於是放到廚房的桌子上晾乾。

隔天，男子在上班前，發現廚房有被動過的痕跡。他以為是家裡出現老鼠，於是放了捕鼠夾後去上班。然而在回到家中時，捕鼠夾上居然卡著人偶，終於讓男子察覺事情不對。他把人偶從捕鼠夾上取下來，裝進包包中拉上拉鍊，再把包包裝進垃圾袋裡，扔到了垃圾場。

沒想到在隔天，男子正要確認郵件時，被丟掉的包包卻出現在玄關前。他驚訝地打開包包拉鍊，想伸手進包包的確認時，手指卻突然感到刺痛，讓他反射性的抽回手。此時男子發現他的手指像是被咬過一樣滲著血，讓他完全的確定：這個人偶有自主意識。

男子思考過後，認為這個人偶一定藏著很多怨念，沒辦法直接扔掉，必須藉由高僧的力量讓他成佛，於是找上了三木住持。三木了解事情緣由後，到本堂前打開包包取出人偶，卻發現人偶臉上帶著微笑。

男子驚訝之後，向人偶進行供拜，感謝她長年帶給人類歡笑，並希望她能原諒人類愚蠢的過錯。過後，三木順利地供焚了人偶。而男子不時仍會回到廟裡，替那位人偶合掌祈福。

（註：本文為三木大雲於「文春ONLINE」網站發表之怪談故事，真實程度不詳）

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