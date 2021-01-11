北捷神秘平行時空？疑搭錯方向急下車卻「仍在同一站」毛爆

在台北生活的人會習慣以搭乘捷運作為主要交通工具，而若要從綠線（松山新店線）轉乘橘線（中和新蘆線），就要從「松江南京站」轉車。對此，便有網友分享前幾天與大學直屬一起吃飯「家聚」，回程一起從南京復興上車，到松江南京站時因目的地不同，便在不同方向等車，而因自己的車先進站，便和學弟學妹道別，沒想到捷運到了下一站時，卻看見學弟學妹們在外頭等車，且此站站名也顯示「松江南京站」，讓他直呼「好奇怪⋯⋯」。

原PO在4日於PTT發文分享，與學弟妹吃完飯後，便一起從南京復興上車，但因為學弟妹要回輔仁大學，自己則要搭到頂溪站，就一起坐到松江南京轉車，但因自己車子先進站，與學弟妹打完招呼後，便跑上「往南勢角」的車，學弟妹則走往另一邊的月台等車。沒想到正當原PO拿出耳機戴上時，餘光看到列車已進到下一站，但卻看到學弟妹正站在月台等車。

此畫面讓原PO下意識地覺得「搭錯方向」，因此等到捷運停下後，他便立即下車，沒想到此站名竟仍顯示「松江南京站」。但為了趕車，原PO當下只想著要趕緊從另一邊的月台上車，不過上車後越想越詭異，若搭錯方向的話，站名理應顯示「行天宮站」，怎麼還會是松江南京站？

原PO也將此詭異的際遇貼至網路上分享，更有網友以相同經驗回應表示「我也遇過，在古亭上車過了十幾分鐘感覺時間都沒在動，結果回神我到了東門，我每天搭不可能搞錯站與站的時間，但那時候我真的覺得時間停了」、「香港某地鐵站據說是通往另一個世界的連結通道，或許松江南京也是」、「我以前有一次也是這樣」。

但也有留言認為「你是不是偷喝酒」、「這超毛」、「已經繞了一圈回來了」、「好好奇監視器拍到的東西」、「完全不可能，車頭處會有人員看乘客上車狀況」。更有網友提出平行時空的分析，紛紛表示「你是時空旅人」、「感覺好像穿越時空一樣神奇」、「一種平行時空的概念」、「你來到一個與本來世界幾乎一模一樣的平行世界啦」。