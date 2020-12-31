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逛夜市Siri突跳出「早點回家」4個字 隔天一看新聞讓他傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果iOS系統人工智慧助理軟體「Siri」。圖／聯合報系資料照片
蘋果iOS系統人工智慧助理軟體「Siri」。圖／聯合報系資料照片

科技不斷進步，近年來人工智慧一直被研究開發，蘋果iOS系統中的人工智慧助理軟體「Siri」就是很成功的例子，不過有位網友就分享一起和Siri有關的離奇事件，讓人看了不禁起雞皮疙瘩。

這名網友在臉書「靈異公社」寫道26日那天和另一半去台中玩，他們打算逛完夜市後就回台北，當天逛完後大約晚上9點，照以往的經驗，這個時間點大雅應該會塞車，於是兩人就繼續逛下去。

原PO說假日人很多，再加上自己沒什麼耐心排隊，因此兩人沒吃到什麼東西。到了晚上11點，他提議到南屯吃火鍋，半夜再從南屯回去才不會塞車。就在兩人上車後，另一半拿出手機準備放音樂，卻看到手機螢幕上Siri跳出「早點回家」4個字，當下他不感到可怕，只覺得很奇妙。

但27日凌晨，國道1號台中王田南屯段卻發生一起恐怖的死亡車禍，一名機車騎士騎上國道，結果遭到多輛大小車撞擊輾壓，當場死亡，屍塊也支離破碎。而原PO也在臉書上貼出新聞標題，不禁讓人將Siri的通知和這起事件聯想起來。

網友們看了也嘖嘖稱奇，「Siri會通靈？」、「看完有點想買iPhone了」、「真的蠻妙的欸」、「你平常對Siri不錯的樣子」、「感覺你的手機比較恐怖」、「為啥你的Siri那麼聰明，我的跟智障一樣，設一個下午1.30的鬧鐘，還會說『抱歉，我不理解你的意思』」。

還有人也分享自己的Siri恐怖的經驗，「我前陣子在公司上班，手機放在電腦旁的手機架上，結果Siri突然大聲說『你在說什麼，我沒有聽清楚？』我整個傻眼」、「半夜一人看著電視，手機放在桌上，Siri突然自己講話」、「有一次我從板橋朋友家要導航去信義區，Siri怎麼繞就是繞圈圈，一直不帶我出去巷子，最後我說『算了，繞不出去，在這邊附近吃吧！』然後Siri就好了，自己變換導航路線，晚上吃飯時看到新聞，信義區新光三越倉庫區發生火災，超扯的」。

靈異公社 iPhone Siri

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