娃娃機無人操作竟自動夾物品 網友傻眼：連鬼都夾不到

阿飄也愛夾娃娃機？近日網路上流傳一段影片，一台夾娃娃機在沒人操控的情況下竟然自己動了起來，還準確的下爪抓取物品，影片曝光後讓許多網友看了很驚訝，開玩笑地說「連鬼都抓不到」。

一名夾娃娃機台的台主昨（28）日在臉書「靈異公社」貼出一段影片，這是從娃娃機店的監視器所拍下，只見當時他正在整理右邊一台娃娃機裡的物品，周遭並沒有其他人，但整理到一半時，旁邊另一台娃娃機竟然自己動了起來。

從影片可看到這台機台旁邊並沒有顧客，下方的投幣處開口是打開的，裡頭的爪子突然間向右移動了兩次，控制鈕也同時亮燈，然後精準地下爪夾取下方的物品，彷彿真的有人在操控。當爪子夾起來時晃動了幾下，物品沒有成功夾取並掉了下來，掉落的碰撞聲也嚇到了一旁的台主，趕緊過去查看。

台主呆望著機台，似乎也被這詭異的景象給嚇到，久久無法回神，他PO文驚恐地寫道「不是12月了嗎！！怎麼還這麼刺激，請仔細看按鍵，絕無做假，本人我要去拜拜了」。

網友們看到影片也覺得不可思議，「靠！以後不能說鬼才夾的到了」、「生前是愛玩夾娃娃的鬼」、「設定成這麼難夾，連鬼都夾不到，該好好檢討機台設定了」、「連鬼也都夾不到了，何況人類」、「死了都要玩」、「你這夾子這麼鬆他很生氣」、「起雞皮疙瘩了」、「東西甩飛的那瞬間，彷彿聽見好兄弟在罵髒話」。

但也有人認為應該是機器故障的問題，「機台電線短路？」、「遇過一次，也是沒人自己動，應該是秀逗」、「故障吧！爪子在動應該搖桿會動，不是按鍵先動」、「個人感覺是線路問題」、「有插電就當作機器秀逗，沒插電自己動起來才是可怕」。