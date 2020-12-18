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自家田驚見一袋「神秘物」高掛 主人打開嚇壞：哪個缺德鬼啦

聯合新聞網 / 綜合報導
最近有民眾在自家田邊發現樹上被掛了一袋粉色神秘物。圖擷自「爆怨2公社」臉書社團
最近有民眾在自家田邊發現樹上被掛了一袋粉色神秘物。圖擷自「爆怨2公社」臉書社團

台灣諺語「死貓掛樹頭，死狗放水流」，指貓咪生前喜歡爬樹、小狗喜歡划水，因此死後為了讓牠們安息，人們會將屍體各自掛樹上或放水流，但隨著時代進步現在已漸漸少見。不過最近有民眾就在自家田裡碰上「死貓吊樹頭」，嚇得他直呼，「是哪個缺德鬼啦」！

一名網友16日在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，繼上次有人到他田裡「烙賽」後，他又發現田邊的樹上被掛上一包東西。照片中可以看到，茂密的樹上掛了一袋粉紅色的「神秘物」，這也讓原PO一直浮現不好的預感。

接著他把這袋東西拿下來，打開一看直接嚇壞，因為裡頭裝的是貓屍，「死貓吊樹頭，啊啊啊！是哪個缺德鬼啦！」他無奈嘆到，難道不知道現在有很多寵物禮儀社嗎？為什麼要把牠吊在樹上，這種感覺很差。

不過事情既然都發生了，原PO也只能苦中作樂，「好啦！感謝你讓我有功德的機會，替我的玉米田消業障，我相信會大豐收的」。

對此，底下留言紛紛表示，「都什麼年代了，以前沒有這種葬儀社才吊樹頭，現在還有這種想法的人？」、「死貓吊樹頭到底是哪裡來的傳統啦！」；也有網友謝謝原PO為貓咪善後，「貓貓會報恩的」、「豐收＋1」。

事實上，這種傳統習俗還有另一派說法，指其源自於早期人們相信若將貓屍埋在土壤，長時間沉浸在陽光與雨水，會變成騷擾人類的「貓妖」，因此決定吊在樹頭風乾。

提醒民眾，依照廢棄動物相關處理規定，若隨意棄置將會處以新台幣1200至6000元以下罰鍰。

貓咪 屍體

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