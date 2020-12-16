魔神仔亂入？媽拍照傳來「多出一隻手」 網：後面有很多

被魔神仔亂入？一名女網友在網上PO出照片向廣大網友們求助，她表示媽媽傳來朋友幫她拍的照片，但放大後卻驚見「多出一隻手」，且媽媽確定當時身旁沒有人，這簡直讓她嚇壞了，不少網友看了照片也不禁直呼「有夠毛！我都看暈了」。

原PO在臉書社團「靈異公社」發文，表示前幾天媽媽跟朋友出遊，朋友幫媽媽拍了一張照片，「放大看照片怎麼多出一個手背？」原PO也肯定當時媽媽身邊並沒有人，卻在照片裡看到「多出的一隻手背」，讓她當場嚇瘋。

原PO也緊張發問，「大家看了會暈嗎？旁邊是哪位？」不少網友看了照片也不禁「毛」了起來，紛紛留言討論，「感應到有邪氣」、「我頭好暈」、「看到我渾身不自在」、「我說過大白天鬼手也會出現的，略過，我先閃了！」、「重點在後面，很多喔～」、「在山上嗎？山中本來就會有無形眾生！沒事，不要亂暈」。

不過也有一票網友認為只不過是拍攝角度所造成的視覺錯誤，有人就分析，「只覺得邊緣太銳利了，光影沒處理好，外加原圖不完整少一隻手指頭」、「拍照手動的殘影」、「一張很假的合成圖」、「P的不錯！但放大以後還是漏洞百出…下次再P的完美一點，修邊修更貼手近一點，就會有更多人暈了！」。