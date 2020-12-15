神預測！男罹癌見2年前問事字條最後一句 網驚跪求宮廟地址

在台灣許多人遇到問題都會求神問卜，尋求宗教力量的協助，一名男網友在臉書表示自己罹患鼻咽癌，這才想起兩年前曾經去宮廟問事，神明提醒他身體有狀況，而日前因為不小心打翻水杯，弄濕了宮廟給的紙條，才知道神明早就暗示他去檢查，貼文一出讓眾人看了非常驚訝，紛紛跪求宮廟的地址。

原PO在臉書「靈異公社」表示今年（2020）年初被診斷出有鼻咽癌，他才想起兩年前曾經去淡水一家宮廟問事情，當時神明提醒他的鼻子裡「有顆痣」，如果不相信的話可以去檢查，原PO因為是第一次問事沒經驗，所以也沒有追問是好或壞。

那時候旁邊有師姐會把重點寫在一張紙條記下來，但他回家後也沒有仔細看內容，就隨手把字條放一旁，直到今年癌症治療告一段落，有天原PO不小心打翻水杯，弄濕了壓在餐桌一角最下層的字條，才發現最後一行寫著「去耳鼻喉科檢查鼻咽」，他才恍然大悟原來兩年前神明就暗示他身體有狀況了。

神奇的經驗也讓許多人看了嘖嘖稱奇，「都不知道淡水有那麼厲害的，淡水住2x年了都不知」、「這不是暗示，也太明了吧」、「這種東西也是要看有沒有仙緣，沒緣分別說準不準，連碰面的機會都沒有」；更多人都希望原PO能提供宮廟地址資訊，「雖然我不信這個，但是看你發文我都想去問事了」、「希望可以分享是那一個宮廟，功德無量」。

還有網友也分享自身經驗表示，「家人也是被王爺說鼻子有東西，去檢查鼻咽的」、「我爸爸當初也是被神明叫去做身體檢查，也是口鼻，結果是舌癌，還沒擴散就趕快切掉了，還好有聽話」、「就像我爸也是，神明一直提醒他搬家，而且提醒很多年了，他都不聽，甚至下最後通牒，再不趕快搬家，4個月後命就沒了，他還是不理會，最後人真的就走了」、「我是去收驚神明叫我去大醫院檢查胃（10月份），我的胃ㄧ直痛，我還真的去照胃鏡，胃潰瘍加破洞」。