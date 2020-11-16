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他驚見窗外有女鬼「臉色蒼白對我微笑」 竟是星巴克搞鬼？
一直以來，都不少人相信鬼魂的存在，甚至認為它們會不時顯靈。最近就有日本網友，疑似拍到一張女鬼的照片，上傳到社群網站之後，還真的嚇到了不少其他網友。
根據日本媒體「grape」報導，一位twitter網友「っばさ」，日前在網路上投稿一張照片。他看到房間隔個玻璃窗的另一頭，竟然有個女人的模糊臉龐，而且五官很細，面容十分蒼白，淡淡地透出微笑，好像在計畫著什麼一樣，讓他嚇了一大跳。
然而搞清楚狀況後，他才發現那不是什麼女鬼，而是連鎖咖啡店「星巴克」紙袋上的圖案而已。由於放的角度太剛好，圖案上外圍長髮的部分並沒有顯露出來，因此沒有察覺到。且光只是看著人臉，確實覺得圖案上的微笑，看起來頗為陰沉。
同樣看到這張照片的網友，也被弄得又驚又笑，紛紛表示「笑死我了」、「大爆笑啊」、「這透光也透得太剛好」、「還以為是真的靈異照片」。更有網友表示「起床看到這個會嚇死吧」。
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