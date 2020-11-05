請問幾位？女客嗆「眼瞎嗎」 服務生指那裡還有一童嚇壞對方

另一個世界是什麼樣子呢？一名自稱「看過」的網友分享親身經歷，表示自己曾見過嬰靈抱著媽媽大腿，他也說，「就算你是個麻瓜（源於魔幻小說《哈利波特》，指沒有魔法的一般人），也會有看見的時候」，引發網友討論。

這名網友在臉書社團「靈異公社」發文指出，以前在餐廳擔任服務生時，接待過一組客人，這組客人為三名小姐，於是原PO詢問「請問一共是三位嗎？」不料其中一名小姐用非常差的口氣回應，「你眼瞎嗎？不然我們有四位站在你面前？」

聽到這番話後的原PO，指著那名小姐的腿後面說，「啊你不是還帶了一個小孩子？一直抱著妳的腿」，只見小姐神情大變，臉色突然變得非常難看，完全不敢低頭看著自己的右腿，另外兩位小姐則看了看對方並點了點頭，並對原PO說她們下次再來光臨。

不過這背後其實藏了一段令人鼻酸的故事，原PO表示自己後來把這件事拿去問師父，師父說，原PO看到那名女嬰靈出生時就夭折，但媽媽實在是太難過、太不捨，那孩子不忍媽媽如此傷心，於是就一直抱著腿，想要安慰她。

原PO也在文末寫道，以前並不覺得自己會看到另一個世界，不過當真的看見的時候，當下會無法分辨那是什麼東西，「突然想起這一段往事，也只是想分享一下，就算你是個麻瓜還是會有看見的時候」。

貼文一出，引起網友紛紛分享自己的經驗，「我是麻瓜，我只有一次在身體很虛弱的時候看過一次，當下以為那是人，後來才發現那不是」、「其實跟活人差不多，只是臉很蒼白沒有血色」、「我也有過類似的經驗，對方罵我發神經，之後就走了，但我和我旁邊的同事都看到」、「之前被跟時，去餐廳吃飯常被算錯人數，明明就兩個人去吃飯，服務生會多說一個，一群人去也是」。