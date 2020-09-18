七月鬼門關前驗屍後返家驚見這畫面 法醫高大成：我看到什麼？

9月16日是農曆7月29日鬼門關的日子，好不容易捱到最後一天送走好兄弟，卻發生藝人小鬼黃鴻升的猝逝事件，震驚所有人！好巧不巧，知名法醫高大成，也在當天完成驗屍工作要回家時，竟然見到大馬路中間有人在揮手，自我懷疑「剛才是不是看到什麼了？」

根據《三立新聞網》報導，農曆鬼門關當晚9時許，法醫高大成在完成驗屍工作後駕車返家，在停等紅綠燈時，一名身著黑色T恤的男子步伐搖晃的走在斑馬線上，當走到馬路中間時，突然躺在地上，頻頻揮舞雙手，後又起身坐在馬路上，朝拜式的擺動雙手，行為超詭異。待轉綠燈後，汽機車趕緊紛紛閃避駛離。高大成之後將行車記錄器畫面PO上臉書，納悶「剛才是不是看到什麼了？」

貼文也嚇到許多網友，「太危險了」、「感覺像喝醉的」、「他在演哪齣？」，質疑是「斑馬線，行人優先的概念」。男子在馬路上的危險舉動，有網友關心是否有人協助報警，「天色昏暗，沒注意到的話，真的超危險，應該要報警」、「後車超車沒注意就送他上路了」、「這發生車禍要怪誰啊，不就很倒楣」。

依《道路交通管理處罰條例》第78條，行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，處新台幣300元罰鍰。該男子行為已違法，所幸最後並未傳出意外憾事。