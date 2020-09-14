未成年夜唱爬陽台躲臨檢 聽「詭異低喃」避開高樓跌下危機

許多學生因「夜唱」價格較低廉，且正值體力好的時候，所以最喜歡挑半夜時段唱歌，但通常午夜12點後，會有警察到KTV臨檢。一名網友發文分享，當年僅有17歲的她和朋友相約夜唱，因自己未成年，所以在警察開門臨檢時就躲在陽台的角落，沒想到此舉卻讓她意外碰上「詭異事件」。

原PO在「靈異公社」上發文分享，當年因年輕氣盛又愛玩，在17歲的時候和許多比她年長的朋友到KTV唱歌，直到大概清晨5點時，突然有店員來告知他們等一下會有警察來臨檢，讓當時未成年的原PO不知道該如何是好，身邊的朋友建議她躲在廁所，也有人叫她直接謊報身分證。最後是在服務生的幫助下，躲到音控室外的陽台，裏頭的音控小姐告訴原PO「妳就躲在外面的陽台，警察走了，我再叫妳」，於是她就躲進了空無一人的陽台。

深怕警察一打開陽台的就會被發現的原PO，便靈機一動想爬上在陽台角落的水塔，加上看到陽台圍牆上都有圍玻璃窗，便覺得往上爬也不會很危險，就開始慢慢爬上水塔的梯子，但奇怪的是才爬到第二層，原PO就感受到，衣角有股瞬間力量微拉我一下，耳邊傳來微弱的聲音跟她說「別上去」，接著音控小姐就來跟她說警察走了，她便回到原本的包廂。

直到唱到早上8點散場時，原PO為了要答謝音控小姐，拿了飲料回到音控室，碰巧遇到對方在打掃，便順手把掃把放回陽台，才發現陽台根本沒有圍玻璃窗，若當初往水塔上爬，很有可能往後一摔，就會從13樓直接跌落1樓平地。此文一出，也引起許多網友議論，紛紛表示，「是祂救了妳耶，真的要感謝祂」、「那聲音應是妳的守護神」、「不管是什麼在跟妳說話，至少是來幫妳的，要謝謝祂」、「可能是守護神守護著」、「哇…好咧家在，有祂救了妳的命」、「還好有聽話沒有上去」、「我也覺得是守護靈+1」。