921大地震將屆滿21年 陰陽眼伯分享當年救災：宛如戰場

1999年的921大地震已將屆滿21年，是許多台灣人印象深刻的一晚，當時震央位於南投縣集集鎮內，使得中部地區的災情相對嚴重，一名男網友在臉書發文提到，日前在登山時遇到一位年約50歲且擁有陰陽眼的阿伯，說明當年擔任過義消也曾參與過921的救災，並藉此分享當時他所看到的畫面。

原PO在「靈異公社」貼文表示，在谷關七雄登山時，遇到一位年約50多歲的阿伯，說他自己擁有陰陽眼且在921大地震時擔任義消，並向原PO分享當時在救災的小故事。阿伯提到當時台中的東勢區災情很慘，車子無法進去，只能走進去，房倒要攀爬過去，因地震是半夜發生所以現場都黑鴉鴉一片，四周都是房倒碎石磚瓦掉下，還有鋼筋扭曲、玻璃窗碎、瓦斯外洩的恐怖聲音及味道，甚至引發火災、水管爆裂。

對於救災現場的畫面，阿伯形容人的哀號哭喊響徹雲霄，聽到時雞皮疙瘩都豎立起來。消防機具、救難犬、國軍、民間救難隊都進去救人，現場壓在家具下、被壓梁柱下、玻璃鋼筋穿刺，什麼傷患都有，跟時間賽跑，救一個是一個，能挖到一個是一個。而他用陰陽眼看到的則是這些罹難者的靈魂站在自己遺體旁邊，呆滯著，或是家裡養的寵物來不及逃生的靈魂，在倖存的主人旁邊等著，破掉的魚缸、沒能逃出來的鳥兒及無措的貓狗，都在等主人認領，實在是「鼻酸難掩」。

對此，阿伯也說明，救災中遇到一個約13歲勇敢的男孩，右大腿被樑壓的死死的，大腿整隻黑掉。當下只能先餵小男孩喝水，讓醫生當場做截肢手術。直到救災告一個段落，才發現太陽已經出來了，照遍整個東勢，阿伯也形容「當時東勢宛如戰場一般慘烈烈，四周也慢慢散發出腐臭的味道」。最後，他也感嘆表示「人生就是這樣，意外來了，什麼也帶不走」。

此貼文一曝光，引發近千名網友按讚熱議，紛紛回應「那一夜真的很可怕。我還挺著7個月的大肚子，趕快往戶外跑，深怕困住」、「我老公東勢人，他說921那時候，東勢死傷非常嚴重」、「那年的天災，救災是我最不願意解鎖的故事」、「無法忘記地震當下的感受」、「921是我們東勢人心中的痛，好多親朋好友就這樣走了」。