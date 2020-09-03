七夕到新竹知名景點看夜景 回程卻遇「紅衣女鬼手刀追車」

正值鬼月期間，許多長輩特別會叮嚀在晚上不要亂跑。日前就有一名網友分享撞鬼的親身經歷，她說當時是七夕情人節，就和朋友到新竹的登山步道附近看夜景，散步看夜景的過程中卻感覺自己「背後好像有人在推」般，一直跌倒，更可怕的是在回程的路上竟遇「紅衣的長髮女鬼用手刀的姿勢在機車後面追」。

原PO於3日在「靈異公社」發文分享，為了看到更漂亮的夜景，便想從旁邊登山口走上更高處的涼亭，當時友人表示那裡更高，夜景更會漂亮，就沒想太多。但一走上步道原PO便覺得不對勁，背後開始出現一陣涼意，走路的時候還一直跌倒，就感覺「有人一直推自己」一樣，想制止友人繼續往上走，對方卻堅持要走到那個涼亭。抵達後，友人卻開始說起有關這個涼亭的鬼故事，直到原PO堅持想快點回家，兩人才慢慢走下山。

形容到當時下山的氛圍，原PO說「那時候明明是夏天，吹起一陣冷風，沿路下去也是一直快跌倒」，騎上摩托車後為了想快點到家，就決定騎了一條沒路燈的捷徑，等到車燈一打亮才知道整條都是墓園，而令原PO最害怕的是，因為當時坐後座餘光看到後方有影子，不敢轉頭只敢看後照鏡，卻看到「一個穿紅色衣服的長髮女鬼有兇猛的臉，用手刀的姿勢在機車後面追著我們」。

眼看紅衣女鬼一路追著機車，一路跟我們到家，但原PO說明「是沒跟到我家，但是跟到騎車的那個人家裡」，而騎機車那個友人也去廟裡處理很久才處理完，並表示「想到那個女鬼我還是會怕，從此不敢再去那個地方」。

此文一出，便引出在該處有相同經歷的網友，「我當時是在白天的時候下山，也是騎那條路，耳邊一直聽到有人在講話」。更有附近居民表示「我當地朋友都知道不要下去那條路，很容易卡到」、「那裡一直都有在說很髒」、「常常去什麼都沒感覺到，有人自殺是真的，但我也常常半夜去，什麼都沒有」。