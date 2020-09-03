高中畢旅遇靈異事件！合照多隻手、白衣女子詭異大笑 網：有恐怖到

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享高中畢業旅行時，遇到的恐怖靈異事件，聽完後讓網友不禁直呼「好兇啊」。圖／ingimage，示意圖
一名網友分享高中畢業旅行時，遇到的恐怖靈異事件，聽完後讓網友不禁直呼「好兇啊」。圖／ingimage，示意圖

農曆七月有許多禁忌及規定，也會有許多民眾分享鬼故事或親身經歷的靈異事件，一起感受鬼月氣氛。一名網友分享高中畢業旅行時，遇到的恐怖靈異事件，聽完後讓網友不禁直呼「好兇啊」。

一名網友在「靈異公社」分享，12年前在高中畢業旅行時，所遇到的靈異事件，當時他們來到六合夜市上的某間飯店，入住時並沒有覺得奇怪的地方，四人一進門有禮貌地敲門、去廁所沖馬桶，放好行李後準備去六合夜市買晚餐，但有位同學不舒服，於是他留下來在飯店內休息。

那位同學把房間門鎖起來並把鍊子拉上，洗澡時聽到門外有敲門聲，洗完澡後又聽到敲門聲，他先從魚眼往外看，卻沒有看到任何人，走回床上時，敲門聲又來了，這次非常急，那位同學終於受不了氣得把門打開，正要關上門時，其他同學們回來了，那位同學沒說什麼，正當大家在房間裡吃晚餐時，又有好幾聲的敲門聲，但打開房門後卻一個人也沒有。

後來，大家在床上一起拍照時，竟看到照片中其中一位同學的肩膀上「多了一隻男生的手」，大家嚇得把照片刪除，後來原po隔壁同學的手機響了，但卻是不認識的男生打來的，把電話掛斷後正要回床上時，手機又響了，這時同學氣得大罵「你是誰啦！你在講什麼話，我聽不懂啦！」，便把電池拔掉，回到床上後沒想到「手機又響了」，房間的四人雖然都覺得很奇怪，但也只好裝作沒事回去睡覺。

正要睡覺時，卻聽到有人在「舔舌頭」的聲音，是從另一床發出來的，原po以為是同學們在惡作劇，就罵他們「不要鬧了」，但同學們卻表示剛才沒發出聲音，這時又聽到舔舌頭的聲音，原po生氣看著同學說，「好啊！你們再鬧啊！」，這時同時四人又聽到舔舌頭的聲音，大家嚇得躺回去睡覺。

原po睡靠近冷氣和窗邊，睡到半夜時覺得很冷，於是起床把冷氣關小，回到床上時，風速卻又變大，後來索性把冷氣直接關掉，沒想到又自己打開了，躺回床上發現有人一直在戳他左邊的肩膀，原po便表示「我們只是來借住一晚，有冒犯的地方請見諒」，說完後看到像投影一樣從模糊到清楚，有個長髮白衣的女子在哈哈大笑，原po就睡著了。

隔天早上醒來後，發現東西像遭小偷一樣，行李全部被翻出來、拖鞋也被亂丟，四個人全都拉肚子，這就是原po高中恐怖的畢業旅行。

網友紛紛表示，「這個應該是搗蛋鬼」、「好想看那張已經被刪掉的靈異照片」、「你們膽子也太大了，這樣還有辦法在那房間待上一晚」、「這個真的有恐怖到，你們膽子蠻大的啊」、「好猛啊」、「好兇啊」。

有網友疑惑，為何沒有換房間或向老師反應，原po則表示，由於當天房間全客滿，所以無法換房間。留言中，也釣出當天住同房的同學，「天啊！你記得好詳細，我只記得睡在你旁邊的是我，還有舔舌頭的聲音，超級噁心」並補充，當天另一位同學看到「那個舔舌頭的是一個全身綠色的色鬼，整個晚上對著他伸超長的舌頭一直轉」。

靈異 畢業旅行 鬼月

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