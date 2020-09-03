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「這個月台沒有車喔…」他擠上深夜末班車 醒來卻險被輾斃！

聯合新聞網 / 綜合報導
深夜電車。示意圖，非新聞當事車輛。圖片來源／ingimage
深夜電車。示意圖，非新聞當事車輛。圖片來源／ingimage

台灣正值農曆七月，鬼門大開的時節。而在鄰近的日本，談怪說鬼也是夏季不可或缺的一項娛樂。而日本媒體「文春ONLINE」，就記述了這麼一則怪談……

一名日本上班族回憶，大約十年前因為工作出錯加班，等到離開公司時已經接近末班車的時間，於是加快了腳步趕到車站。

好不容易趕上末班車時間，在月台上鬆一口氣時，卻看到一位男性站務員跑上月台。站務員一邊跑，一邊盯著上班族男子看。正當男子感到奇怪時，站務員來到他的面前，告訴他：「不好意思，這個月台沒有車喔……」

男子連忙詢問「那麼，該到哪個月台搭車呢？」於是站務員便帶路前往其他月台。然而，上班族感到十分困惑，如果是列車換進站月台，那車站內一定有廣播才對。而這位站務員本身也瀰漫一股詭異的氣氛，明明剛剛才跑過，講話時卻絲毫不感覺到他的換氣，彷彿機械一般的出聲。

雖然抱持著疑惑，但男子不想和站務員搭話，只安靜地隨著他前進。兩人來到反方向月台，站務員說：「電車就快來了喔」並走下樓。同時，電車也正巧進站。

電車內相當擁擠，座位全坐滿了，男子只好找個手環拉著，納悶：「為什麼會這麼多人呢？」照理來講，末班車的乘客應該非常少，即使躺在座位上也沒人管的程度才對，此時的電車卻像通勤尖峰時段一樣擠滿了人。

明明是末班車，車上卻像尖峰時段般擠滿了人。示意圖，非新聞當事車輛。圖片來源／ingimage
明明是末班車，車上卻像尖峰時段般擠滿了人。示意圖，非新聞當事車輛。圖片來源／ingimage

等到車子一發動，電車上所有乘客：上班族、OL、學生……不分男女老幼，突然全看向他。男子感到一陣恐懼，然而卻甚麼聲音也發不出來。此時車內的廣播響起，「如此一來，你也能去最終站了喔……」而那個廣播的聲音，竟是那位站務員冰冷的機械聲！同時，男子突然感到意識開始模糊，視線漸漸消失，連電車行走的聲音都開始遠去……

直到有人搖醒男子，他才睜看眼，只見一位年輕的站務員在面前，自己則昏睡在鐵軌上。見男子已清醒，站務員忍不住責備道：「我只是上班前巡一下不在而已，你是什麼時候跑到軌道裏頭的！？要不是被我發現，你可能就被電車輾過去了！

男子事後受到警方的偵查，雖然他將經歷一五一十供出，警方卻不相信他的說詞，認為男子肯定是酒醉之類錯亂了。雖然是初犯，男子因此只被警告了事，但之後還是被公司嚴格審訊，往後同事也對他投以異樣的眼光。終於在這個壓力下，男子終於受不了，辭去工作回到家鄉種田。直到今日，他也只能把那個遭遇，歸結於自己太累所產生的幻想……

列車 日本 加班 上班族 靈異

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