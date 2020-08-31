他進房間找媽媽 推門驚見「藍光生物怨念直盯」被嚇壞

正值農曆7月難免讓人有些敏感，就有網友發出一張照片，直言「進門找我媽的時候，不小心嚇一跳」，原來是筆電的藍光就剛好照在家中所飼養的貓咪臉上，讓當下沒反應過來的原po簡直嚇壞。

原po在「靈異公社」發文表示，他某天晚上要到房間找媽媽時，卻在推門後驚見一道藍光撒在媽媽身邊，而且還照出一隻不明的生物，讓原po當下嚇慘了。不過原po仔細一看才發現，原來這是家中所養的貓咪躺在筆電上，而那道藍色的光就剛好照在貓咪臉上，加上牠透露出極度怨念的表情，若是當下沒反應過來確實會誤以為自己看到了什麼，這也讓原po不禁發文分享此事。

貼文一出，讓不少網友笑翻天，有網友表示「那隻貓超有戲」、「貓星人在做光療，請勿打擾」、「這個靈異喵喵很可以」，也有網友指出是不是原po平時少給了牠罐頭吃，「把罐罐交出來，不然我分分鐘纏著你」、「吼這怨念很深，是欠牠很多罐罐哦」、「你沒開過罐罐給牠吼」、「貓主子：我的肉勒」。