他住青旅5室友突然退房 半夜恐怖經驗像是開派對

一個人的旅行不少人會選擇便宜的青年旅社。網友在《靈異公社》上去年五月底住青年旅社的經驗，網友說這間青年旅社網路上的評價超過8.5分，他住在一間六人房的房間，網友進房不久後，有五個大學生也進房間，但在原Po逛街回到房間後，大學生消失的無影無蹤，網友不疑有他的休息，沒想到半夜遇到詭異經驗。

原Po表示，他去5月底去台中住一中街某家青年旅館，住一晚254元，房間衛生乾淨網路上的評價也不錯，原Po說「我當天下午3點半check in，拿了飯店房卡要進去6人宿舍房，我在門口刷15分鐘都沒辦法進去」，直到櫃檯人員來幫忙，他才順利進去房間，過一小時有五個大學生也進房入住。

原Po整理好行李，出門逛街，等他回房間已經是晚上11點半了，原Po表示「我突然發現他們5人全部不在房間裡面，連行李也都不在。我心裏當時很高興，這6人房宿舍只有我一人住，而且才花250元，實在太爽了」，但是當他開始睡覺，他先聽到耳邊傳來清楚的呼吸聲，詭異的是房間只有他一個人住。

接著，他在睡夢中發現有人在搖他的腳，還不只一次，房間內像開派對一樣熱鬧。原Po指出「還有一次就是床像地震般晃動，但我隔天查台中根本沒地震啊」。隔天早上他辦理退房時，詢問櫃台人員昨天五位大學生是換房間嗎，櫃檯告訴他，大學生們確實有辦理入住，但沒多久就拖著行李離開青年旅社了。

原Po表示「我自己在想，是否他們剛到房間時，就已經發現房間有阿飄，嚇得趕快行李拎著離開飯店。因為其實一晚也才254元，寧可犧牲不住」，網友看了也回應「這樣都沒醒很厲害」、「就我的經驗，房卡出問題時，我一定會換房間，不一定是阿飄，也有可能是你自己本身的護法神在給你提示」、「花254還碰到鬼那還不如去睡網咖」。