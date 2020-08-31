鬼月睡覺聽見古代敲鑼聲 她湊門邊聽：迎親隊伍到我們床邊了

農曆七月到了，不少人開始普渡拜拜，祈求整年的平安。有網友分享小時候鬼門開時遇到的「撞鬼」經驗，她表示，小學時某天凌晨與姊姊躺在床上，突然聽到窗外有敲鑼打鼓聲，越聽越像古代娶親的音樂，她將耳朵貼在門邊聽外面的聲音，發現敲鑼聲越來越近，嚇得她衝回床上，最後敲鑼聲一路穿過房門，到她們的床邊，害兩人始終不敢翻開棉被。

有網友在臉書社團「靈異公社」發文表示，在她小學六年級鬼門開的時間，某天她與姊姊兩人躺在上下舖的房間睡覺，當時住在天母陽明醫院後面巷子，陽台看出去是一大片的私人田野，鄰近芝山岩，長長的巷子經常沒路燈，走在路上不免讓人「毛毛的」。

當天凌晨2、3點兩人在床上睡覺，突然聽到樓下有敲鑼聲，原以為是有人喝醉，但是聲響越來越不對勁，還伴隨著忽大忽小的呢喃聲、夜半鐘聲、小心火燭等聲音，她嚇壞心想「這不是古代才有的聲音嗎？」

這時姊姊嚇到躲進棉被裡不敢說話，她決定下床一探究竟，她走向大門口，聽到外面的敲鑼聲到了家裡樓下大門口，她表示，他們家在4樓，是只有樓梯的老舊公寓，只聽見奇怪聲音伴隨敲鑼聲一步一步往上爬。

她將耳朵貼到門邊，竟聽見奇怪聲響從2樓、3樓，一路到了4樓，忽然沒有聲音，心裡正鬆口氣時，耳邊突然傳來「嘻嘻」，還有鏘的一聲「夜半鐘聲 小心火燭」，她嚇得立刻跑回房裡躲進棉被。

躲進棉被的姐妹倆聽到奇怪的聲響離她們房間越來越近，慢慢走到了房門口，最後甚至直接到了她們床邊，此時的敲鑼打鼓聲還搭配著鬼娶親的音樂，過了一陣子後，聲音越來越小、漸漸遠離，姊妹倆也躲在棉被裡睡著了。

隔天她詢問父母與隔壁鄰居，但大人們都沒有聽到奇怪聲音，她表示，「事隔這麼多年，這是我到現在都還沒辦法用科學去解釋，也不知道掀開棉被會看到甚麼」。

其他網友則表示「超恐怖的～也好有畫面」、「根本有畫面」、「想說這娶親情節只有電影才有~沒想到版主碰到」，還有人說「害我想起新暫時停止呼吸那一段」。

新暫時停止呼吸一片的劇中人物蔗姑（吳君如飾）與念英（譚凱欣飾）經過樹林，被一團白煙包圍，白煙後隨即出現穿著蓑衣斗笠的迎親隊伍，以及穿著大紅色的出嫁隊伍，搭配著詭異音樂，最後蔗姑透過佛珠成功擊倒惡鬼。