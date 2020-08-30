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深山露營數人頭驚見「多一個男孩」 兒子一番話讓她毛到崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在苗栗山中露營時，數一數人頭驚覺「多一位小男孩」。 示意圖／ingimage
有網友在苗栗山中露營時，數一數人頭驚覺「多一位小男孩」。 示意圖／ingimage

一般人都會認為水邊和山上等人跡罕至的地方，較容易遇見「好兄弟」，所以農曆七月一到，迷信的人就會盡量避免去這些地方。就有一位網友分享自己五月時和一群朋友到苗栗深山露營，數人頭時竟發現多了一位「小朋友」，她只當作沒看見，沒想到隔天早上兒子的一番話更是讓她「全身發毛」。

原PO在臉書社團「靈異公社」表示，「今年5月和一群老公大學同學們到苗栗深山中露營，晚上邊喝酒烤肉邊聊天，聊著聊著，我突然傻了，我開始默默數起現場小朋友來，小朋友都在外面玩，為什麼帳篷中有個男孩靠我們很近，一直在帳篷內往我們看？」

原po當下只當作沒看到繼續聊天，祂就默默不見了。「白目老公隔天問我睡的好嗎？我沒說話，我說下山再說」，直到下山後老公再度問起，原po才坦言「昨晚祂一直陪著我們聊天啊！我還叫你同學一定要陪她老婆洗澡，因為我怕她一個人12點去洗澡…」

而更讓原po全身發毛的還在後頭，當他們開車回台北時，原po的大兒子問「媽媽，妳說的是誰啊？」還接著表示，「那個就是那個唷！那我也有看過耶！2年前去台中汽車旅館時，半夜突然起來，有個男生就站在我們床前一直看我們耶！祂長得很高很奇怪，後來就不見了，我也睡著了…」讓原po瞬間起雞皮疙瘩，「原來敏感是會遺傳的，沒想到兒子比我還大膽，還敢對著祂看」。

原po也貼出照片，並將畫面漆黑處圈起來，指出「就在那裏」，網友也紛紛幫漆黑處畫上五官，有模有樣地講，「仔細看裡面真的有個小男孩！」、「半夜雞皮疙瘩都起來了…趕緊滑走，盯著看越來越清楚」、「放大看超明顯的臉，眼睛一直瞪」、「雖然看不到，但我一看這張照片就頭暈｣。

也有不信的網友笑道，「我已經眼睛瞪很大還是看不到鬼影，倒是很想問豬肉切那麼大塊要烤很久吧」、「看到了！恐怖到爆！幾乎沒有血色…那三塊肉…」、「嗯…看到了，好暈…餓暈了」、「想吃肉的怨氣在妳背後」、「沒有啤酒的確是一件很靈異的事情」。

也有網友認真提醒，「現在農曆七月份，盡量不要往陰暗的地方，海邊、森林，能不去就不去，不然一大群跑來看也有可能喔！」、「深山基本上應該都有，保持敬畏的心就好。」

網友表示這張照片用黃圈圈起來的地方，即是小男孩所在位置。圖擷自靈異公社
網友表示這張照片用黃圈圈起來的地方，即是小男孩所在位置。圖擷自靈異公社

露營 靈異

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