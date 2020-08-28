3歲女童在普渡時「驚人行動」嚇歪全家：小孩不要亂講話

依照民間習俗，在農曆七月時會「中元普渡」來宴請各路好兄弟，日前有位女網友分享，曾在中元節拜拜時，自己三歲的女兒突然講出的童言童語，讓全家都傻眼趕緊叫她「別亂講話」。

原PO在靈異公社發文說明，當時正值中元節，與家人正準備供品在門口擺桌拜拜，等到一切都就緒後，便叫自己三歲的女兒一起出來拿香拜拜，但才剛出門，女兒就馬上就指著門口喊道「媽媽，外面好多人喔」，但當媽媽往女兒所指的方向看，發現馬路上根本一個人都沒有，瞬間把全家都嚇壞了。

見此狀況，女童身旁的阿嬤反問孫女「是對面姨婆家（婆媳）拜拜的人嗎？」，孫女回應「阿嬤，我說馬路上啦，還有站桌子旁邊，很多人啊，他們要來我們家吃飯嗎？」隨後阿嬤就表示「小孩子不要亂說話」，要孫女不要再多嘴。

等到第二次要燒香時，女兒一踏出門就想往供桌底下鑽，雖然馬上被大人制止，但原PO還是覺得女兒此舉相當詭異，這時女兒又開口詢問「媽媽為什麼衪們要躲在桌子下面吃東西，你叫衪們出來吃啊！」原PO只好硬著頭皮問女兒「那衪們有沒有說很好吃啊？」女兒則回說「衪們沒說話，只是一直吃」。最後，原PO就要女兒別吵好兄弟吃飯，讓她快點回家裡待著。

直到在燒第三輪香時，原PO一家人便開始化金紙、收拾供桌，沒想到女兒竟站在門口對著好兄弟揮手，不停說「拜拜、拜拜」，成為一家人難忘的祭拜經驗。此文一曝光，便引起許多網友回覆表示，「小孩真的看的到耶」、「媽媽眼神死」、「所以才有大人都不給小朋友出來，因為小朋友很容易看到」、「這個我懂，我兒子小時候也是這樣說，雖然現在26歲了，依然看得到，我現在改到廟宇團拜普渡，不在自家門口拜，省麻煩」。