快訊

網紅館長遭槍擊 館粉出征侯友宜合理嗎？

評／進一步退兩步？檢察體系改革的「復辟」勢力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3歲女童在普渡時「驚人行動」嚇歪全家：小孩不要亂講話

聯合新聞網 / 綜合報導
有位女網友分享，在中元節拜拜時，自己三歲的女兒突然講出的童言童語，讓全家都傻眼。 示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
有位女網友分享，在中元節拜拜時，自己三歲的女兒突然講出的童言童語，讓全家都傻眼。 示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

依照民間習俗，在農曆七月時會「中元普渡」來宴請各路好兄弟，日前有位女網友分享，曾在中元節拜拜時，自己三歲的女兒突然講出的童言童語，讓全家都傻眼趕緊叫她「別亂講話」。

原PO在靈異公社發文說明，當時正值中元節，與家人正準備供品在門口擺桌拜拜，等到一切都就緒後，便叫自己三歲的女兒一起出來拿香拜拜，但才剛出門，女兒就馬上就指著門口喊道「媽媽，外面好多人喔」，但當媽媽往女兒所指的方向看，發現馬路上根本一個人都沒有，瞬間把全家都嚇壞了。

見此狀況，女童身旁的阿嬤反問孫女「是對面姨婆家（婆媳）拜拜的人嗎？」，孫女回應「阿嬤，我說馬路上啦，還有站桌子旁邊，很多人啊，他們要來我們家吃飯嗎？」隨後阿嬤就表示「小孩子不要亂說話」，要孫女不要再多嘴。

等到第二次要燒香時，女兒一踏出門就想往供桌底下鑽，雖然馬上被大人制止，但原PO還是覺得女兒此舉相當詭異，這時女兒又開口詢問「媽媽為什麼衪們要躲在桌子下面吃東西，你叫衪們出來吃啊！」原PO只好硬著頭皮問女兒「那衪們有沒有說很好吃啊？」女兒則回說「衪們沒說話，只是一直吃」。最後，原PO就要女兒別吵好兄弟吃飯，讓她快點回家裡待著。

直到在燒第三輪香時，原PO一家人便開始化金紙、收拾供桌，沒想到女兒竟站在門口對著好兄弟揮手，不停說「拜拜、拜拜」，成為一家人難忘的祭拜經驗。此文一曝光，便引起許多網友回覆表示，「小孩真的看的到耶」、「媽媽眼神死」、「所以才有大人都不給小朋友出來，因為小朋友很容易看到」、「這個我懂，我兒子小時候也是這樣說，雖然現在26歲了，依然看得到，我現在改到廟宇團拜普渡，不在自家門口拜，省麻煩」。

普渡 靈異

延伸閱讀

他好奇為何8年級生不爽就離職？ 網友分析關鍵原因是「父母」

館長被開三槍他籲「收斂一點」 眾人砲轟：檢討被害人？

爸玩股票大賺後又玩融資慘背千萬債 讓他體會人情冷暖

她要求男友做到10條件才肯嫁 網友一看傻眼嗆：分手吧

相關新聞

3歲女童在普渡時「驚人行動」嚇歪全家：小孩不要亂講話

依照民間習俗，在農曆七月時會「中元普渡」來宴請各路好兄弟，日前有位女網友分享，在中元節拜拜時，自己三歲的女兒突然講出的童言童語，讓全家都傻眼「別亂講話」。

已逝爸爸電話停機她卻接到對方來電 惹哭網友：想念爸媽了

一般人在過世後，身邊的親友就會將已逝親人的電話停機，該電話也會被收起來不再使用。不過昨（24）日卻有一名女網友在臉書《 靈異公社 》中PO文表示，自己收到已逝爸爸的電話，並透露爸爸的電話早在過世後就停機了，於是就好奇詢問廣大網友「有沒有人接過已逝親人的電話？」

農曆七月半！老師聯絡簿寫了一句 媽媽看了嚇瘋：不想知道

農曆七月鬼門開，最近頻繁有網友分享自己遇到的詭異經驗，有位媽媽在《爆怨公社》上發文，她表示老師在聯絡簿上寫上「XX說昨天有哥哥去家裡玩」，她看了一下瞬間頭皮發麻，因為昨晚家裡沒有來客人，兒子不知道是開玩笑，還是真的看見另名男孩，媽媽直呼「這個月份可以不要這樣嗎」。

女騎車進台南地下道險被抓交替 媽祖出手拯救才知「跟了3個」

農曆七月到，鬼故事紛紛出籠。一名網友分享自己年輕時險些被抓交替的靈異經驗，幸好媽祖出手相救，事後才知身後「跟了三個」，從此再也不敢不聽話，「慶幸平安長大了」。

味道不好、空間感怪 她看屋當晚就夢見自己命喪那間房

只是去看個房子，竟然夢見自己的死亡畫面！一名女網友在臉書社團靈異公社上分享她最近遇到的詭異事件，她與好友晚上去看房，一進屋內便覺頭很暈，但因為屋主之前有提及牆壁剛粉刷完，所以她們以為大概是油漆味未散，不以為意，此外，這間房子被房東分隔成許多小空間，她也覺得空間感很怪。

施工現場少「2塊磁磚」！師傅硬著頭皮做完 內行揭恐怖真相

台灣有不少民俗禁忌與傳說，無論真假多數人選擇遵守不觸犯，日前一名師傅發現施工現場有紅包、菜刀等物品，且三樓地面缺少2塊磁磚，詭異景象讓他看了心裡發毛，照片在網上曝光，釣出內行人留言解答。

護身符30分鐘都找不到 剛踏出門口就被叫住：帶著，保護你的

今年（2020）的8月19日是農曆「鬼門開」的日子，根據民俗說法鬼門開意謂著好兄弟們到陽間透透氣，因此自古流傳不少禁忌習俗。日前，一名網友就分享自己的親身經歷，表示在出門時花了半小時找平時媽媽求給他隨身攜帶的護身符，但因趕著出門只好放棄繼續找，令人驚訝的是才剛踏出門口約30秒左右，就被一個小孩的聲音叫住，提醒他「帶著，保護你的」，低頭一看護身符竟然又出現在包包內。

婆敲門問「買棺材嗎」 隔天女友澎湖空難殉職

今年（2020）的8月19日是農曆「鬼門開」的日子，相傳許多陰間好兄弟趁此時返鄉探親，來到陽間走一遭。日前，藝人陳為民就在節目上分享，早期擔任唱片企劃時，在知名容易撞鬼的錄音室發生的靈異事件。

鬼月到了！媽媽說「晚上不能曬衣服？」真正原因是...

根據民俗說法，7月鬼門開，「好兄弟」到陽間遊玩，民俗上有諸多禁忌，像是不宜去水邊、注意行車安全、不宜結婚、不宜買車、不要亂拍照、別亂拍肩膀、不要亂撿地上的錢...。

鬼月拜好兄弟！3歲女兒看有人躲桌下吃供品 媽媽妙問：有說好吃嗎？

農曆七月是鬼門開的日子，家家戶戶都忙著準備供品祭拜好兄弟，一名網友分享她在家拜門口的「神秘」經驗，女兒突然說的童言童語，嚇壞了現場的所有人甚至冒出一身冷汗，引起網友熱烈討論。

玩溜滑梯驚現「清晰詭異人臉」 童：他是我想像出來的朋友

許多人常說，小孩子會看到大人看不到的東西，這樣的說法也不斷在民間謠傳。日前在國外就有一名母親PO出女兒在玩遊樂器材的照片，意外發現孩子身旁有一張詭異人臉，隨後媽媽問了女兒這是誰，沒想到女兒竟說「這是我想像出來的朋友！」讓人瞬間雞皮疙瘩掉滿地。

過世2歲女兒出現在監視器畫面內 母親痛哭：她一定是去天堂

年僅2歲就過世的女兒竟然出現在自己的墳墓旁！一名來自美國新墨西哥州的母親在2018年時失去了心愛的女兒，之後便把她下葬在拉斯克魯塞斯共濟會的公墓，不過近日埋葬在女兒墓地裡的玩具和個人物品頻頻不見，於是警方就調閱墓地中的監視器，沒想到竟看到驚人的「靈異景象」。

熱門新聞

她23度冷氣天天吹兩個月電費僅700 元 原因曝光煞羨網友

【一劍浣春秋】真相大白！讓櫻美雪願意「尺度大開」的價碼是？

總敷衍回「喔」讓媽氣炸 使出大絕招讓兒子瞬間轉換口氣

全聯買衛生棉結帳送「2盒雞蛋」 真相曝光婆媽暴動：還不買爆

遇這台跑車要閃多遠？單人座要戴安全帽售價曝 周董也尬意

女童在甜點店奔跑尖叫「捏爛菜單」遭制止 父反嗆：小孩才2歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。