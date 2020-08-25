快訊

若陸武力犯台如何因應？川普：北京知道我將做什麼事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

已逝爸爸電話停機她卻接到對方來電 惹哭網友：想念爸媽了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文表示，自己收到已逝爸爸的電話，並透露爸爸的電話早在過世後就停機了。示意圖／ingimage
一名女網友PO文表示，自己收到已逝爸爸的電話，並透露爸爸的電話早在過世後就停機了。示意圖／ingimage

一般人在過世後，身邊的親友就會將已逝親人的電話停機，該電話也會被收起來不再使用。不過昨（24）日卻有一名女網友在臉書《 靈異公社 》中PO文表示，自己收到已逝爸爸的電話，並透露爸爸的電話早在過世後就停機了，於是就好奇詢問廣大網友「有沒有人接過已逝親人的電話？」

原PO在文中提到，昨天下午她在工作時突然接到已逝爸爸的來電，當時她正在忙別的事，一轉頭看到電話在響仔細看手機螢幕才發現是「爸爸電話的畫面」，一開始她還以為是自己不小心按到撥號鍵，就下意識的把來電按掉，但後來查看手機確認是不是自己按到撥號或是未接來電顯示，結果看了兩三遍還是沒有，就連LINE也沒有按到的痕跡。

原PO也解釋，爸爸的號碼很早就停掉了，可是還是很確定當下是爸爸打來的，並認為也許是因為親情關係才能感應這麼深，一輩子就只能接到一次已逝親人的來電。她最後難過的說道，希望爸爸還可以再打來一次「爸，我接收到你的來電囉，不要對我們掛心，你要好好去修行」。

PO文一出後，立刻引來大批網友留言，「依照經歷來說，妳爸的靈力很強，可能在那邊一直修煉」、「爸爸在鬼門開的時候來關心問候一下」、「我也好想接到我爸打來的電話」、「這有洋蔥，我也很想念我爸媽」、「表示他真的很想妳，所以他的靈動力滿強的」、「他可能想讓妳安心啦，跟妳說妳看這邊還能玩手機」、「如果換做是我沒接到電話，我會非常難過」。

不過一些網友則持不同看法，「如果在一般情況下，可能是別人轉用，電信故障」、「過世親人的手機還是有可能被其他人拿去用的」、「應該是被其他人拿去用吧」、「應該要回撥的，這樣才可以確認是不是真的是爸爸打來」。

靈異

延伸閱讀

影／雪梨海港隧道汽車突然爆炸 父抱幼子坐車頂看遠方火勢

整理包／藝Fun券第二波變紙本！一次解答誰能領、怎麼抽？

健身沒花半毛錢！21歲女用五個月減掉30公斤 衣服尺碼小八號

大英博物館移除創始人雕像！ 全因他是個「蓄奴的收藏家」

相關新聞

已逝爸爸電話停機她卻接到對方來電 惹哭網友：想念爸媽了

一般人在過世後，身邊的親友就會將已逝親人的電話停機，該電話也會被收起來不再使用。不過昨（24）日卻有一名女網友在臉書《 靈異公社 》中PO文表示，自己收到已逝爸爸的電話，並透露爸爸的電話早在過世後就停機了，於是就好奇詢問廣大網友「有沒有人接過已逝親人的電話？」

農曆七月半！老師聯絡簿寫了一句 媽媽看了嚇瘋：不想知道

農曆七月鬼門開，最近頻繁有網友分享自己遇到的詭異經驗，有位媽媽在《爆怨公社》上發文，她表示老師在聯絡簿上寫上「XX說昨天有哥哥去家裡玩」，她看了一下瞬間頭皮發麻，因為昨晚家裡沒有來客人，兒子不知道是開玩笑，還是真的看見另名男孩，媽媽直呼「這個月份可以不要這樣嗎」。

女騎車進台南地下道險被抓交替 媽祖出手拯救才知「跟了3個」

農曆七月到，鬼故事紛紛出籠。一名網友分享自己年輕時險些被抓交替的靈異經驗，幸好媽祖出手相救，事後才知身後「跟了三個」，從此再也不敢不聽話，「慶幸平安長大了」。

味道不好、空間感怪 她看屋當晚就夢見自己命喪那間房

只是去看個房子，竟然夢見自己的死亡畫面！一名女網友在臉書社團靈異公社上分享她最近遇到的詭異事件，她與好友晚上去看房，一進屋內便覺頭很暈，但因為屋主之前有提及牆壁剛粉刷完，所以她們以為大概是油漆味未散，不以為意，此外，這間房子被房東分隔成許多小空間，她也覺得空間感很怪。

施工現場少「2塊磁磚」！師傅硬著頭皮做完 內行揭恐怖真相

台灣有不少民俗禁忌與傳說，無論真假多數人選擇遵守不觸犯，日前一名師傅發現施工現場有紅包、菜刀等物品，且三樓地面缺少2塊磁磚，詭異景象讓他看了心裡發毛，照片在網上曝光，釣出內行人留言解答。

護身符30分鐘都找不到 剛踏出門口就被叫住：帶著，保護你的

今年（2020）的8月19日是農曆「鬼門開」的日子，根據民俗說法鬼門開意謂著好兄弟們到陽間透透氣，因此自古流傳不少禁忌習俗。日前，一名網友就分享自己的親身經歷，表示在出門時花了半小時找平時媽媽求給他隨身攜帶的護身符，但因趕著出門只好放棄繼續找，令人驚訝的是才剛踏出門口約30秒左右，就被一個小孩的聲音叫住，提醒他「帶著，保護你的」，低頭一看護身符竟然又出現在包包內。

婆敲門問「買棺材嗎」 隔天女友澎湖空難殉職

今年（2020）的8月19日是農曆「鬼門開」的日子，相傳許多陰間好兄弟趁此時返鄉探親，來到陽間走一遭。日前，藝人陳為民就在節目上分享，早期擔任唱片企劃時，在知名容易撞鬼的錄音室發生的靈異事件。

鬼月到了！媽媽說「晚上不能曬衣服？」真正原因是...

根據民俗說法，7月鬼門開，「好兄弟」到陽間遊玩，民俗上有諸多禁忌，像是不宜去水邊、注意行車安全、不宜結婚、不宜買車、不要亂拍照、別亂拍肩膀、不要亂撿地上的錢...。

鬼月拜好兄弟！3歲女兒看有人躲桌下吃供品 媽媽妙問：有說好吃嗎？

農曆七月是鬼門開的日子，家家戶戶都忙著準備供品祭拜好兄弟，一名網友分享她在家拜門口的「神秘」經驗，女兒突然說的童言童語，嚇壞了現場的所有人甚至冒出一身冷汗，引起網友熱烈討論。

玩溜滑梯驚現「清晰詭異人臉」 童：他是我想像出來的朋友

許多人常說，小孩子會看到大人看不到的東西，這樣的說法也不斷在民間謠傳。日前在國外就有一名母親PO出女兒在玩遊樂器材的照片，意外發現孩子身旁有一張詭異人臉，隨後媽媽問了女兒這是誰，沒想到女兒竟說「這是我想像出來的朋友！」讓人瞬間雞皮疙瘩掉滿地。

過世2歲女兒出現在監視器畫面內 母親痛哭：她一定是去天堂

年僅2歲就過世的女兒竟然出現在自己的墳墓旁！一名來自美國新墨西哥州的母親在2018年時失去了心愛的女兒，之後便把她下葬在拉斯克魯塞斯共濟會的公墓，不過近日埋葬在女兒墓地裡的玩具和個人物品頻頻不見，於是警方就調閱墓地中的監視器，沒想到竟看到驚人的「靈異景象」。

只要吵架男友就會被鬼壓床 網友：那個鬼很疼你耶

神鬼之說信者恆信，不信者恆不信。網友在《靈異公社》分享自己的經歷，她表示一開始與男友相處融洽，但在一起久了難免有磨合，離奇的是只要他們在睡前有小爭執，男友就會被鬼壓床，從在一起到現在13年了，奇妙的壓床點一直跟著他們，網友詢問「你說，真的是他太累，還是我們之間有什麼奇妙的東西存在呢？」

熱門新聞

澎湖吃龍蝦餐要價8千…懷疑被當「盤子」 內行人揭關鍵原因

農曆七月半！老師聯絡簿寫了一句 媽媽看了嚇瘋：不想知道

女騎車進台南地下道險被抓交替 媽祖出手拯救才知「跟了3個」

35元豆花買3碗…人妻神算堅持付115元 網笑：這才是振興經濟

七夕正妹女警霸氣壁咚告白 網友大喊：能這樣盤檢我嗎？

她買飲料用三倍券+台幣混著付 店員腦袋卡住「不找零」掀熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。