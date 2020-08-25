已逝爸爸電話停機她卻接到對方來電 惹哭網友：想念爸媽了

一般人在過世後，身邊的親友就會將已逝親人的電話停機，該電話也會被收起來不再使用。不過昨（24）日卻有一名女網友在臉書《 靈異公社 》中PO文表示，自己收到已逝爸爸的電話，並透露爸爸的電話早在過世後就停機了，於是就好奇詢問廣大網友「有沒有人接過已逝親人的電話？」

原PO在文中提到，昨天下午她在工作時突然接到已逝爸爸的來電，當時她正在忙別的事，一轉頭看到電話在響仔細看手機螢幕才發現是「爸爸電話的畫面」，一開始她還以為是自己不小心按到撥號鍵，就下意識的把來電按掉，但後來查看手機確認是不是自己按到撥號或是未接來電顯示，結果看了兩三遍還是沒有，就連LINE也沒有按到的痕跡。

原PO也解釋，爸爸的號碼很早就停掉了，可是還是很確定當下是爸爸打來的，並認為也許是因為親情關係才能感應這麼深，一輩子就只能接到一次已逝親人的來電。她最後難過的說道，希望爸爸還可以再打來一次「爸，我接收到你的來電囉，不要對我們掛心，你要好好去修行」。

PO文一出後，立刻引來大批網友留言，「依照經歷來說，妳爸的靈力很強，可能在那邊一直修煉」、「爸爸在鬼門開的時候來關心問候一下」、「我也好想接到我爸打來的電話」、「這有洋蔥，我也很想念我爸媽」、「表示他真的很想妳，所以他的靈動力滿強的」、「他可能想讓妳安心啦，跟妳說妳看這邊還能玩手機」、「如果換做是我沒接到電話，我會非常難過」。

不過一些網友則持不同看法，「如果在一般情況下，可能是別人轉用，電信故障」、「過世親人的手機還是有可能被其他人拿去用的」、「應該是被其他人拿去用吧」、「應該要回撥的，這樣才可以確認是不是真的是爸爸打來」。