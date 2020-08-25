農曆七月半！老師聯絡簿寫了一句 媽媽看了嚇瘋：不想知道

農曆七月鬼門開，最近頻繁有網友分享自己遇到的詭異經驗，有位媽媽在《爆怨公社》上發文，她表示老師在聯絡簿上寫上「XX說昨天有哥哥去家裡玩」，她看了一下瞬間頭皮發麻，因為昨晚家裡沒有來客人，兒子不知道是開玩笑，還是真的看見另名男孩，媽媽直呼「這個月份可以不要這樣嗎」。

媽媽在《爆怨公社》上打著「我想抱怨我兒子，這個月份可以不要這樣嗎」，因為老師在聯絡簿上的親師聯絡區上寫「（兒子）說昨天有哥哥去家裡玩」，媽媽直言「沒有什麼我看到的哥哥來啊」，懷疑兒子昨天到底看到了什麼，媽媽崩潰喊「麻瓜媽媽不想知道」。

網友看了有共鳴，跟著分享家中的經驗「妳不孤單」、「沒事，我三歲半的女兒，今天也跟我說，天花板上的點一直跟她講話」、「不怕，之前我女兒還小的時候，我叫她們睡覺，她們竟然看著我後面說 『哥哥。睡睡，拜拜』，嚇得我心臟蹦蹦跳的」、「嚇到媽媽不要不要的」。

也有人歪樓回應「昨天有叔叔來家裡玩比較可怕」、「會不會是要懷第二個了」、「説有阿姨來家裡會不會會好一點呢」、「還好不是寫叔叔來家裡玩」、「叔叔還是哥哥」、「妳有感覺肩膀重重的嗎」、「其實小孩不是説謊只是容易把時間搞混」。