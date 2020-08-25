女騎車進台南地下道險被抓交替 媽祖出手拯救才知「跟了3個」

農曆七月到，鬼故事紛紛出籠。一名網友分享自己年輕時險些被抓交替的靈異經驗，幸好媽祖出手相救，事後才知身後「跟了三個」，從此再也不敢不聽話，「慶幸平安長大了」。

一名女網友在《靈異公社》發文分享自己的靈異經驗，網友表示自小有特殊體質，國中畢業後離家到台南念書，雖然媽媽叮囑不可以到處亂跑。但才剛國中畢業，又天高皇帝遠管不著，這些叮嚀根本聽不進去，哪裡有得玩，就跟著學長姐往哪去。後來，等到自己有機車又不必住校，更如脫韁野馬，幾乎每晚都和同學夜遊。

某次和同學要到黃金海岸夜遊，5個人分騎3輛機車，原PO是單獨一人騎車，途中有個必經的涵洞（實為地下道）。當天進入地下道後，同學們都往前騎走了，剩原PO墊後，快到出口時，旁邊汽車道一輛小客車裡的幾位年輕人，突然搖下車窗對著原PO說「後面方同學可以跟你要即時通嗎？」原PO心想明明就一人騎車，以為遇到怪人便加速欲駛離，結果那群人又喊「後面穿裙子的同學可以認識一下嗎？」原PO當天是著褲裝，於是更相信是遇到怪人了。

到達目的地後，同學提議去沙灘走走，但同學卻問她「為什麼要一直往海水的地方下去」，但原PO自認「明明就走直線啊」，經過數次拉扯，同學們覺得何況怪異，最後將原PO帶上岸後，決定先離開海邊。之後，同遊的同學描述當時情況，「你就一直往水裡去，叫不回來，很像失戀的美人魚要回大海」。

原PO後來休假返鄉，見到母親劈頭就被問「你幾天沒睡了」、「為什麼臉黃成這樣眼眶也黑成這樣」，急忙帶原PO到住家附近的媽祖廟。沒想到，到了媽祖廟門口，原PO整個人像被定住似的，任母親怎麼拉動無法移動，詭異景象吸引週遭民眾圍觀，此時，原PO卻突然在廟門口下跪大哭，對後來發生什麼事就全無印象。

事後，經由母親轉述得知，「媽祖娘娘說你後面跟三個！有一個是跟你同年紀的女同學，差點把你抓交替！」責備原PO「以後晚上不要亂跑是講不聽喔」，最後要以辦法事超渡的方式來解決。具有特殊體質的原PO表示，「這是我唯一一次自己沒感覺到他們，卻差點被抓交替，被他們跟很久」。貼文吸引2千多名網友關注，都替原PO感到慶幸，「還好同學的警覺心夠…」。

根據其他網友回應，原PO所指的涵洞，應該是位於台南市南區中華南路一段的「華南地下道」，於1980年完工，旁邊是台南市第一公墓，與其相關的靈異傳說不少。