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味道不好、空間感怪 她看屋當晚就夢見自己命喪那間房

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友看屋當晚竟夢到自己上吊自殺，後來趕緊去大廟拜拜求平安符。圖擷自靈異公社。
女網友看屋當晚竟夢到自己上吊自殺，後來趕緊去大廟拜拜求平安符。圖擷自靈異公社。

只是去看個房子，竟然夢見自己的死亡畫面！一名女網友在臉書社團靈異公社上分享她最近遇到的詭異事件，她與好友晚上去看房，一進屋內便覺頭很暈，但因為屋主之前有提及牆壁剛粉刷完，所以她們以為大概是油漆味未散，不以為意，此外，這間房子被房東分隔成許多小空間，她也覺得空間感很怪。

看房的過程中，她還特地打了一通視訊電話給另一位朋友，請對方幫忙看看房間好不好，結果該朋友就說不要，於是po文的女網友和一起陪同來看房的朋友就各自回家了。

沒想到她回到家幾近失眠，還一直聽到救護車及汽車的喇叭聲讓她快要瘋掉，甚至還做了一個夢，夢見自己在看房地點，其中的第二間房間上吊自殺。後來朋友的男友問神明，才知道一位成年人跟著她。

更令人驚訝的是，她把當時看房所拍的一些照片再傳給某位有靈異體質的朋友，請對方看看房間是否有怪異之處，結果朋友只傳來二個字「上吊」，不謀而合的解釋讓她瞬間嚇傻了，因為她根本沒有事先講出她曾夢過這個畫面。

後來她馬上去大廟拜拜求平安符，之後就一直把它帶著身上，頭暈及失眠的狀況也得到解決。底下有不少網友看完她的經歷也認同說，「看屋只要一進去感覺不舒服就不要了，即使那屋沒發生什麼事，也跟本身不合。」

其他人也表示，「真毛，找一間你信得過的宮廟處理一下」、「上吊的都很兇，沒事就好！下次要相信自己的直覺」、「我之前也看過幾次房子，到了目的地一下車就會開始狂嘔吐。」

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