施工現場少「2塊磁磚」！師傅硬著頭皮做完 內行揭恐怖真相

台灣有不少民俗禁忌與傳說，無論真假多數人選擇遵守不觸犯，日前一名師傅發現施工現場有紅包、菜刀等物品，且三樓地面缺少2塊磁磚，詭異景象讓他看了心裡發毛，照片在網上曝光，釣出內行人留言解答。

原PO在臉書社團「靈異公社」發文表示，日前到透天厝施工，怎料上去二樓就看見一個紅包，樓梯上還擺有菜刀，不僅如此，三樓放置拐杖的地方少了2塊磁磚，缺口被切割得十分整齊，雖然原PO當下覺得不對勁，但為了生計還是硬著頭皮工作，回想起來依舊起雞皮疙瘩。

貼文一出，網友留言回應，「恐怖的點在哪？」、「現在是演做工的人？大哥我這裡是靈異公社」、「所以是什麼意思，有點看不懂」、「這個靈異點在哪？看不懂」、「誰可以幫忙翻譯一下」。

對此，有內行人跳出來表示屋子曾有人上吊自殺，所以才會拆除磁磚，在道教習俗中會進行「抽楹放索」的儀式，「抽楹」是把繩子所吊的那根樑柱或是物體給卸下來，「放索」則是需要替往生者做「解開繩索」的象徵性動作，此外也會在往生者上吊的地方，掘開地板把土一起挖走，否則煞氣會鑽地殘留，不過現在多以拆除磁磚作為象徵；而放紅包、菜刀是具有「砍煞」的意涵。

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