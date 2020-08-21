護身符30分鐘都找不到 剛踏出門口就被叫住：帶著，保護你的

今年（2020）的8月19日是農曆「鬼門開」的日子，根據民俗說法，鬼門開意謂著好兄弟們到陽間透透氣，因此自古流傳不少禁忌習俗。日前，一名網友就分享自己的親身經歷，表示在出門時花了半小時仍找不到媽媽求給他隨身攜帶的護身符，但因趕著出門只好放棄繼續找，令人驚訝的是才剛踏出門口約30秒左右，就被一個小孩的聲音叫住，提醒他「帶著，保護你的」，低頭一看護身符竟然又出現在包包內。

原PO在臉書「靈異公社」分享，自己小時候因為很調皮，有去給三太子當乾兒子，長大後自己的工作性質常常會出國進行比賽，信仰道教的媽媽因為擔心他的安全，因此在平常會拜的廟幫他求取護身符，他也聽媽媽的話都隨身帶著，並謹記三太子的提醒「出國晚上不要亂跑」。

而事發在兩年前於泰國的比賽，當天晚上一群人都要去洗泰國有名的泰國浴，但在出門時卻完全找不到這個護身符，把包包、衣服、褲子或外套的口袋都翻過了，和室友一起找了半小時都找不到，而因其他人的催促只好作罷，但才剛踏出門口約三十秒，後面突然有人拉了原PO的包包一下，緊接著而來的是小孩子聲音，祂說「帶著，保護你的」。

但當原PO回頭一看，卻沒有發現任何人，而護身符竟然出現在包包內，讓他當場嚇到爆粗口，朋友們見狀也全都嚇壞，網友們也猜測可能是三太子把護身符送來，紛紛表示「我相信你，這絕對不是編的」、「要乖乖聽話齁」、「哇！好棒唷！有人保護你」、「太子爺表示：我正在看著你」。