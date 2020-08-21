婆敲門問「買棺材嗎」 隔天女友澎湖空難殉職

神鬼之說信者恆信，不信者恆不信。網友在《靈異公社》分享自己的經歷，她表示一開始與男友相處融洽，但在一起久了難免有磨合，離奇的是只要他們在睡前有小爭執，男友就會被鬼壓床，從在一起到現在13年了，奇妙的壓床點一直跟著他們，網友詢問「你說，真的是他太累，還是我們之間有什麼奇妙的東西存在呢？」

2020-08-17 14:07