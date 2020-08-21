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婆敲門問「買棺材嗎」 隔天女友澎湖空難殉職

聯合新聞網 / 綜合報導
棺材示意圖，與本事件無關。 圖／ingimage
棺材示意圖，與本事件無關。 圖／ingimage

今年（2020）的8月19日是農曆「鬼門開」的日子，相傳許多陰間好兄弟趁此時返鄉探親，來到陽間走一遭。日前，藝人陳為民就在節目上分享，早期擔任唱片企劃時，在知名容易撞鬼的錄音室發生的靈異事件。

《小明星大跟班》的節目中，陳為民說明當初還在擔任唱片企劃時，不小心在錄音室睡著，而在睡夢中還聽到有人用台語在耳邊對他講「你的車子要被拖吊了」，讓他突然驚醒後往外看，就看到停在錄音室樓下的車子前輪已被搬上拖吊車，便立即衝下樓處理。

而在處理完車子拖吊的事情，陳為民表示自己在返回錄音室後，卻突然發生錄音音軌內出現奇怪的雜訊，後來把音軌倒著放，竟然出現了1句「你要買棺材嗎」的聲音，讓大家嚇得連忙洗掉音軌，重新再錄一次。

在處理完音軌後，對外的門卻突然出現敲門聲，陳為民也示意要助理去開門，沒想到門一打開，只見一位年邁的老婆婆對助理說「你要不要買棺材？」講完後，便頭也不回的離去。隨後，助理就接到一通電話，便稱有急事必須先離開。事後，陳為民表示，當天就是復興航空在澎湖的空難，自己是隔天才知道助理的女友正好是名空姐，而且就在那架失事的班機上，最後不幸殉職。

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