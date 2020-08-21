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鬼月到了！媽媽說「晚上不能曬衣服？」真正原因是...

聯合新聞網 / 綜合報導
圖片來源／ingimage
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根據民俗說法，7月鬼門開，「好兄弟」到陽間遊玩，民俗上有諸多禁忌，像是不宜去水邊、注意行車安全、不宜結婚、不宜買車、不要亂拍照、別亂拍肩膀、不要亂撿地上的錢...。

還有一說，天黑以前要把曬戶外的衣服收起來，以免「好兄弟」借穿，這也造成上班族困擾。有位網友在靈異公社詢問，「農曆7月晚上不可曬衣服？...我家是陽台」...引來許多網友討論。

大部分人7月還是照常曬衣過生活。「白天要上班阿，晚上不曬，是要裸體上班嗎？」、「有一說法是不要晾在沒屋頂（遮蔽）的地方」、「你會穿隔壁鄰居曬的衣服嗎？如果不會，請不要擔心」、「與其擔心好兄弟，比較需要擔心小偷跟8+9晚上噪音」、「婆婆叫我不要晚上晾衣服...只好跟她說那白天妳願意幫我洗衣服曬衣服嗎？就瞬間安靜了...」。

「寧可信其有」的網友也不少，「晚上最好收起來，因為我兒子看過阿飄跑去穿喔！」、「溺死的都是用衣服在招魂」、「怕的話，要收之前就拿柳枝打一打」、「老一輩的人說，不能晚上洗曬外面，是怕嚇到別人吧！」

也有些網友忍不住歪樓，變成冷笑話。「昨晚老婆白色連身睡衣掛在陽台，差點沒把我嚇死...」、「七月也不能滑手機，不然後面會有...跟妳一起看...」、「不要在晚上曬衣服....不然會比較難曬乾..」、「不要在晚上23:59進去上廁所，不然......你要隔天才能出來...」、「校門關更可怕，沒害人沒差」。

鬼月

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