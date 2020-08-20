鬼月拜好兄弟！3歲女兒看有人躲桌下吃供品 媽媽妙問：有說好吃嗎？

農曆七月是鬼門開的日子，家家戶戶都忙著準備供品祭拜好兄弟，一名網友分享她在家祭拜時的「神秘」經驗，女兒突然說的童言童語，瞬間嚇壞現場的所有人甚至冒出一身冷汗，引起網友熱烈討論。

一名網友在「靈異公社」發文，她分享在家拜門口的經驗，這是女兒三歲左右的事，剛好是中元普渡的時候，她和家人都在忙著準備供品，女兒則是乖乖地在客廳看電視、玩玩具。

當一切都準備就緒，全家人聚在門口正要拜拜時，女兒突然指著外面說，「媽媽，外面好多人喔」，瞬間嚇到在場的所有人，因為原po家外面是小巷子，馬路上根本沒有「人」，對面則是另一戶鄰居。眾人安靜地不知該如何回答，這時原po媽媽開口問，「是姨婆（對面）家的人嗎？」，女兒卻生氣地說，「阿嬤，我說馬路上啦，還有在桌子旁邊有很多人啊，祂們要來我們家吃飯嗎？」，媽媽馬上說「小孩子不要亂說話」，才結束這一回合。

第二次燒香時，女兒又跟來了，一出門就往供桌底下鑽，原po馬上把她拉出來，女兒又說，「媽媽，為什麼祂們要躲在桌子下面吃東西，你叫祂們出來吃啊」，原po還問了女兒，「那祂們有沒有說很好吃啊？」，女兒則回答「祂們沒說話，只是一直吃」，原po就叫女兒不要吵別人吃飯，才結束第二回合。

第三輪燒香，收拾供桌時，女兒竟站在門口「揮手拜拜」，原po這時已放棄表示「我已經無所謂了」。

網友紛紛表示，小孩較容易看得到好兄弟「大多數拜拜的時候，家中一位大人要在屋裡陪小孩以免小孩跑出來」、「小朋友都比較容易看得到」、「所以才有大人都不給小朋友出來...小朋友很容易看到」、「嚇死媽媽了」、「應該不是每個小孩都看的到，我女兒就是看不到的那一個」

有網友看完後則認為，會更用心準備供品給好兄弟「看完心得就是以後要更認真準備供品，一定要豐盛澎湃一些，讓好兄弟吃開心」、「一點以便幫助好人，修理壞心肝的壞人，社會會更祥和平靜…」、「覺得很好啊！拜拜就是要佈施給祂們，證明祂們有收到，功德一件！」、『哇，這故事讓我知道，原來小時候我外公說的是真的，會有「人」來吃』。