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玩溜滑梯驚現「清晰詭異人臉」 童：他是我想像出來的朋友

聯合新聞網 / 綜合報導
小女孩旁邊似乎還有一個人也正盯著媽媽的手機鏡頭看，而且還露出了一抹詭異的笑容。 圖截自Ghosts Aliens and other Weird Shit
小女孩旁邊似乎還有一個人也正盯著媽媽的手機鏡頭看，而且還露出了一抹詭異的笑容。 圖截自Ghosts Aliens and other Weird Shit

許多人常說，小孩子會看到大人看不到的東西，這樣的說法也不斷在民間謠傳。日前在國外就有一名母親PO出女兒在玩遊樂器材的照片，意外發現孩子身旁有一張詭異人臉，隨後媽媽問了女兒這是誰，沒想到女兒竟說「這是我想像出來的朋友！」讓人瞬間雞皮疙瘩掉滿地。

臉書粉專「Ghosts Aliens and other Weird Shit」時常貼出許多詭異照片，近期他們就PO出一張非常令人毛骨悚然的照片。照片中只見一位小女孩在麥當勞遊戲區玩溜滑梯時，隔著透明隔板與母親打招呼，但仔細看照片後，會發現小女孩旁邊似乎還有一個人也正盯著媽媽的手機鏡頭看，而且還露出了一抹詭異的笑容，甚至連頭髮、鼻子和眼睛等五官都非常清楚。

這名母親表示，這張照片是在麥當勞的兒童遊戲區中拍的，但當時女兒是自己一個人玩，而且她在拍照的瞬間，完全沒看到女兒的右邊還有人，所以事後他們問了女兒玩溜滑梯的時候，是和誰一起溜下來，沒想到女兒卻天真表示「那是我想像出來的朋友貝托（Beto）！」讓這名母親感到非常毛骨悚然！

雖這篇貼文是在今年（2020）6月PO出，至今累積將近4萬人按讚、9.2萬人留言和16萬次分享。近日也被轉載到PTT，立刻引發網友熱烈討論，紛紛回應「令人好不安」、「小朋友說的話有後勁」、「連頭髮都有欸」、「覺得外國小孩怎麼這麼常有虛擬朋友」、「可以看到女孩的腳，但旁邊那個生物沒有」、「看了好毛」、「好像奪魂鋸那隻，鼻子真挺」。

麥當勞 溜滑梯 PTT

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