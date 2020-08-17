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過世2歲女兒出現在監視器畫面內 母親痛哭：她一定是去天堂

聯合新聞網 / 綜合報導
美國新墨西哥州一位母親在2018年時失去了心愛的女兒，之後便把她下葬在拉斯克魯塞斯共濟會的公墓，但近日在調閱監視器時，竟看到女兒的靈魂出現在畫面中。圖擷自鏡報
美國新墨西哥州一位母親在2018年時失去了心愛的女兒，之後便把她下葬在拉斯克魯塞斯共濟會的公墓，但近日在調閱監視器時，竟看到女兒的靈魂出現在畫面中。圖擷自鏡報

年僅2歲就過世的女兒竟然出現在自己的墳墓旁！一名來自美國新墨西哥州的母親在2018年時失去了心愛的女兒，之後便把她下葬在拉斯克魯塞斯共濟會的公墓，不過近日埋葬在女兒墓地裡的玩具和個人物品頻頻不見，於是警方就調閱墓地中的監視器，沒想到竟看到驚人的「靈異景象」。

根據《 鏡報 》報導，一名名叫桑德拉·岡薩雷斯（Saundra Gonzales）的母親在2018年9月時痛失了年僅2歲的女兒法維奧拉·羅德里格斯（Faviola Rodriguez），當時母親將法維奧拉葬於一處公墓中，但最近卻一直有人破壞墓地，為了找出兇手警察調閱了墓地附近的監視器。

沒想到就在查看監視器時，畫面中突然出現一個身穿白衣、蹣跚學步的小女孩，母親看到時當場驚呆，因為她知道畫面中的女孩就是自己的女兒法維奧拉。母親表示，當時我看到畫面時瞬間哭了「因為我知道那是我的女兒」，與法維奧拉身前的照片做對比，白衣小女孩的身形還是髮型都與之極其相似。

監視器畫面中出現法維奧拉的身影。圖擷自鏡報
監視器畫面中出現法維奧拉的身影。圖擷自鏡報

最後母親也說道「我認為她絕對是在天堂，雖然女兒的死還沒得到正義，但我堅信她的靈魂一定是去天堂的。」

法維奧拉蹣跚學步的走向墓地。圖擷自鏡報
法維奧拉蹣跚學步的走向墓地。圖擷自鏡報

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