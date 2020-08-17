只要吵架男友就會被鬼壓床 網友：那個鬼很疼你耶

神鬼之說信者恆信，不信者恆不信。網友在《靈異公社》分享自己的經歷，她表示一開始與男友相處融洽，但在一起久了難免有磨合，離奇的是只要他們在睡前有小爭執，男友就會被鬼壓床，從在一起到現在13年都結婚了，奇妙的壓床點一直跟著他們，她問「真的是他太累，還是我們之間有什麼奇妙的東西存在呢？」

原Po解釋，她和男友在一起第二年後開始同居，只要他們在睡前有小爭執，男友就會被鬼壓床，原Po表示「原本沒有想太多，只聽過打工的時候，鄰居老闆告訴我，男友家買之前曾經有火災」，男友本身是非常鐵齒的人，總認為是因為工作太累才有此狀況出現，為了把男友搖醒，原Po這些年來都必須比男友晚睡。

原Po表示，這個奇妙的壓床點，都在發生在她跟男友說「你再不哄我，待會你被壓我就不救你了」後，她直言「屢試不爽，每次講每次被壓。你說，真的是他太累，還是我們之間有什麼奇妙的東西存在呢？」

網友看完，有人認為「那個鬼很疼你耶」、「難道都不會好奇有什麼故事嗎？不過那鬼也太疼妳了吧哈哈」、「我是不太信啦」；也有人表示「你老公身上被卡了」、「這讓我想到，我前男友只要對我很不好，隔天他就會受點小傷」、「如果是陰的跟著你們，對你們也不好吧，還是去了解一下到底是什麼」。

根據之前報導，鬼壓床在睡眠醫學上的名稱為「睡眠癱瘓」（sleep paralysis），是指在睡覺時突然意識變清醒，但肌肉神經還未醒，就會出現神志清晰，但身體無法動彈的現象，這是一種睡眠現象，一般人往往因為無法控制自己的身體，或無法立即醒來而感到恐懼，如果有相關睡眠問題，還是要去尋求醫生幫助。