全聯中元普渡廣告 網淚讚紅衣姐姐：那句好好活著有洋蔥

今年國曆8月19日是一年一度的農曆七月鬼門開，家家戶戶也都會開始準備豐盛的祭品來款待從陰間來到陽間的好兄弟們。近日全聯也在臉書粉專發布了中元節普渡的廣告，為一名紅衣女子與人間女孩的對話，在鬼月將近時刻，引發網路上許多討論。

一開始人間女孩還很客氣地問她「叫姐，會不會顯得不禮貌啊？」紅衣女子表示，叫什麼沒差，反正都已經幾百歲了，從那一天開始，自己就沒有變老過了，女孩又問，是指「那一天」嗎？結果紅衣女子笑著拿出面膜遞給女孩，並說「開始保養的那一天。」

此外，影片中透過人間女孩的個人煩惱，與紅衣女子的簡單回答，其中有不少語句發人深省。比方女孩很想知道她喜歡的那個男孩是不是也同樣喜歡她？紅衣女子聽到了則回她「重要嗎？」看出了女孩的困惑，她又馬上說，「重要的是，妳喜不喜歡妳自己。」

鏡頭轉到另一場景，女孩先是手上拿著冰棒開心地笑著說「夏天吃冰真的好幸福喔！」接著又對著紅衣女子表示，「真正的幸福應該是可以有一個對的人，不管發生什麼事，都可以陪在妳身邊，姐，妳覺得呢？」紅衣女子則回答，「好好活著，就是幸福。」

有網友們看完影片就留言表示「很棒的影片，蘊含對感情的教育意義」、「紅衣姐姐這集真的莫名洋蔥」、「這個可以拿去給張老師生命線當教材，珍惜生命，多愛自己」、「很溫馨」、「只有我被感動到嗎？」甚至有其他網友認為這紅衣女子長得很像章子怡，覺得女鬼很漂亮。