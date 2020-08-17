全家福笑開懷…門邊驚見「黑髮幽靈」直盯！母嚇壞急搬家

驚悚！愛爾蘭一名23歲的女子愛麗絲（Alice Martin）日前在翻閱相簿時，竟然發現一張靈異照片，只見一張全家福照片中，右側門邊出現一個黑色人影，將照片調亮後，還可清晰看出黑影是長髮、有眼睛、手上握著不明物體，緊盯拍照的他們，這張照片讓愛麗絲嚇到反胃，最終決定全家搬家。

根據《鏡報》報導，愛麗絲在4月時與丈夫湯姆（Tom Brown）、兒子路易（Louie）在兒子房內拍攝全家福，近日查看照片時，她發現照片「怪怪的」，只見照片右側門後有黑影，仔細看可看出疑似是「幽靈女孩」，黑影有著黑色長髮，調亮照片後還能看到眼睛，手中握著不明物體，眼睛盯著他們看。

愛麗絲看完靈異照片後嚇壞，身體相當不舒服，她將照片傳給姊姊，詢問姊姊對此的想法，雖然有親友安慰她，黑影並沒有傷害他們，但她依然相當恐懼，越是看著照片，越會想著「到底是怎麼回事？」

愛麗絲表示，她早已感覺到公寓有些不對勁，如兒子的玩具會自己啟動、電視會在半夜自動打開等，她表示，在她懷孕時，睡不著的她曾親眼看見電視自己打開，當時遙控器在椅子上，因此不可能是她或是丈夫開啟電視，令她感到毛骨悚然。

此外，愛麗絲指出，兒子無法睡在有黑影的房內，因此都是睡在其他房間裡。最後愛麗絲一家人決定搬家，換了新房後，兒子也順利在房內安頓下來，這讓她更加肯定，舊家內一定有不對勁的狀況發生，尤其是在兒子房內。