老公撿古甕碗造成家中手機沒訊號 夢見清朝阿嬤在走廊行走

撿回來的古甕竟造成手機訊號全無！近日一名女網友在臉書《 靈異公社 》中PO文分享，自己的老公以前很愛撿古物，某天他撿了一個甕碗回來放在家中二樓角落，不料自此之後原本訊號滿格的手機，卻經常發出沒訊號的聲音，甚至還夢見穿清朝衣服的阿婆在家中走來走去，讓原PO趕緊物歸原主，並燒香和祂賠不是。

原PO在文中表示，某天愛撿古物的老公抱了一個甕碗回家放在二樓角落，並說明那是一個大哥的阿嬤燒腳尾錢的碗，已經有一點歷史了，一開始原PO不以為意，過幾天她卻發現，原本住家旁邊因為剛好是電信公司的基地台，所以手機訊號永遠是滿格，但自從甕碗放在二樓角落後，手機卻經常發出沒訊號的聲音。

到了第三天凌晨大概2點多左右，原PO的老公突然醒來，手拿棒子去房間外看看，說是聽到有人走路的腳步聲要原PO把房門關好，她馬上把房門關上，並靜靜的聽看看有什麼動靜，這時手機又響起了訊號全無的聲響，加上四周非常安靜，靜到讓原PO耳鳴，讓人感到十分害怕。

隔天一早，原PO就馬上將甕碗還給那位大哥，對方還問她「為何一大早急忙去還？」她便解釋，老公說昨晚沒查到有人，所以就在另一個房間睡，結果夢中有一個綁著髮髻，穿著清朝衣服的阿婆在家中二樓的走道小碎步走來走去，好像在找什麼東西，並形容阿婆的外貌，那位大哥聽了就證實那就是他過世阿嬤的樣子。

事發後，原PO立刻將甕碗還給阿婆，趕緊向祂賠不是，因為她想這應該就是阿婆在找自己的甕碗。最後將甕碗還回去後，手機訊號又恢復正常的滿格狀態。

PO文一出後，隨即引來網友瘋狂討論，紛紛留言「那種東西真的不要亂撿，會很可怕」、「東西千萬別亂撿，尤其是跟這類有關的」、「老公真的是吃了熊心豹子膽」、「有聽說甕缸最好不要放在家，會招陰的」、「這應該是骨灰罐吧，真的不要亂撿，以免惹來髒東西」、「超怕古董的任何東西，不小心撿錯就會惹來麻煩」、「這種東西也敢拿回家放，幸好對方沒有找妳家的麻煩」、「這個阿嬤真的擋到你家Wifi了」、「膽子真大，連甕都敢要，太可怕了」。