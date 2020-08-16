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鬼門開倒數！網點名北捷「這5站」很陰：站務員會戴平安符

聯合新聞網 / 綜合報導
農曆7月即將到來，網友統整「5大最常被點名的靈異捷運站」。聯合報系資料照片
農曆7月即將到來，網友統整「5大最常被點名的靈異捷運站」。聯合報系資料照片

台北捷運以便捷、快速、乾淨等優勢聞名國際，但坊間流傳不少靈異傳說，而國曆8月19日是鬼門開的日子，有網友統整「最常被點名的靈異捷運站」，甚至有站務員會配戴平安符來求心安。

1.海山站

曾有站務員在捷運結束載客後，從監視器看到「有人在月台排隊等車」，於是決定走到月台通知乘客，沒想到抵達月台後卻空無一人，但等他回到站務室後，另名同事連忙問「你剛剛也看到那群人了嗎」，這時站務員才驚覺不只自己看到，而且當時乘客是進不了月台的。

2.松山機場站

事發時間同樣是捷運結束載客後，有站務員看到一名女子在月台等車，於是請同事幫忙到月台通知對方，怎料站務員到了月台卻回報「沒有看到人」，但這名站務員卻表示「怎麼可能，她就站在你右邊啊！」

3.新埔站

該站過去曾發生乘客在女廁上吊輕生的案件，但因為沒有舉行招魂儀式，導致女廁靈異事件頻傳，有名清潔員透露，打掃時常感覺有人在壓自己的頭，網路上則流傳一到午夜12點，站內辦公室會響起敲門聲，但開門卻沒有看到人。

4.西門站

多次傳出有乘客落軌的意外，因此也有不少靈異事件，而晚間的工作人員會「配戴平安符」求心安，怕會看到不該看的東西。

5.景安站

一名擁有陰陽眼的網友發文，這站是看到最多「好兄弟」的捷運站，並表示某天晚上搭捷運閉目養神，經過景安站時聞到濃烈異味，沒想到睜開眼卻發現眼前坐了一名皮膚潰爛、露出白骨的女子，而且同車廂還有9名「好兄弟」，祂們似乎不曉得自己已經死亡，依舊過著生前的生活。

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捷運 靈異 北捷

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