快訊

民眾安於現狀 大學教授：台灣要成為「國家」不樂觀

2020米其林必比登完整名單！台北54間、台中21間店家公開

半夜別亂跑！醫院無人電梯傳來謝謝 病父見護士來打針就逃

聯合新聞網 / 綜合報導
他到醫院照顧生病爸爸，驚見詭異護士到病房索命。 示意圖／imgimage
他到醫院照顧生病爸爸，驚見詭異護士到病房索命。 示意圖／imgimage

醫院磁場特別，許多網友都遇到詭異事情。網友在「爆料APP故事館」分享在醫院遇到的靈異經驗，他表示自己在高中受過重傷後，開始有陰陽眼，而某次他在醫院照顧生病的爸爸，半夜他肚子餓搭電梯下樓買宵夜，在四下無人的電梯內聽到「謝謝」，他當下寒毛直豎，立刻回到病房，沒想到爸爸也遇見奇怪的事。

原Po表示，他在高中時受過重傷，從那次之後開始有陰陽眼，有天他爸爸生病住進醫院的單人病房，他一個人留守在醫院照顧爸爸，當天半夜他肚子餓，便搭電梯下樓買宵夜。原Po說「到了某個樓層電梯停下來也開門了，我頭探出去沒人，於是我就按關門鍵，當下馬上聽到一句『謝謝你』，我身體的毛豎了起來，到1樓後也已經不想再買東西了，趕快上樓比較實在！」

原Po回到病房後就躺下休息，過了不久有位護士拿了兩支針筒要幫忙換點滴，不過原Po爸爸突然醒來，拔掉手上的針頭就搭電梯衝到一樓，原Po追上詢問爸爸怎麼了，爸爸回「他不是護士他是要來取我的命」，原Po安撫爸爸情緒並說「怎麼可能，他就真的是護士阿！你不乖乖配合怎早日康復」。

此時，原Po爸爸跪下來求原Po「他真的不是護士，他要來打嗎啡要取命的，我要出院可以嗎？拜託讓我出院」，原Po認為這裡是醫院，而且他們沒有得罪過人，最後他安撫好爸爸，成功帶爸爸回病房，並請護士處理爸爸手上因拔掉針頭來留下的傷口。

原Po表示「當下我一直在想奇怪了，護士都是穿白色或藍色，剛剛那護士穿的顏色怎不一樣，我就問護士剛剛有人進來病房嗎？護士說『沒有喔，阿伯要打的藥下午都打完了，明天才要再打藥喔』」，原Po聽完傻眼，又回想自己剛剛在電梯的遭遇，直言「在醫院半夜也不要到處亂跑，尤其是你當下運勢不好時，更不要亂跑！」。

靈異

延伸閱讀

夜教驚魂！安全門自己開關 扮鬼同學一句話讓他「永生難忘」

半夜睡工廠聽到打撞球聲 他一看嚇壞：球檯沒球、球竿壞掉

士兵開坦克守夜被狂丟石頭 他打聽才知「超毛背景故事」

裝神弄鬼？他到金門服役被大霧包圍 遇見詭異新兵同手同腳

相關新聞

半夜別亂跑！醫院無人電梯傳來謝謝 病父見護士來打針就逃

醫院磁場特別，許多網友都遇到詭異事情。網友在「爆料APP故事館」分享在醫院遇到的靈異經驗，他表示自己在高中受過重傷後，開始有陰陽眼，而某次他在醫院照顧生病的爸爸，半夜他肚子餓搭電梯下樓買宵夜，在四下無人的電梯內聽到「謝謝」，他當下寒毛直豎，立刻回到病房，沒想到爸爸也遇見奇怪的事。

夜教驚魂！安全門自己開關 扮鬼同學一句話讓他「永生難忘」

大一新鮮人剛進校園一定會參加系上舉辦的夜教活動。網友在「批踢踢實業坊」分享大學時舉行夜敎發生的詭異故事，他說明舉辦活動前，他們都會去場地勘察以及場地佈置，在事前準備時，關好的緊張逃生門自己打開，讓他心中發涼，更恐怖的是活動結束後，他向扮鬼的同學說聲辛苦啦，豈料同學表示自己「太累睡著了，完全沒幫上忙」。

士兵開坦克守夜被狂丟石頭 他打聽才知「超毛背景故事」

男生當兵在軍營常聽鬼故事，甚至有人體質特別還會撞鬼。有網友分享，他的爸爸過去當兵時，士兵們站在坦克上守夜，常遇到有人從暗處扔小石頭丟阿兵哥們，想不到確認後竟發現，丟石頭的樹林後是一個山崖，一般人不可能躲在那裡，後來才聽說過去曾發生戰爭，許多平民被坦克車壓死，怨氣很深的亡魂常以石頭攻擊士兵。

裝神弄鬼？他到金門服役被大霧包圍 遇見詭異新兵同手同腳

到外島當兵是役男最不想抽到的地方，近日有人分享到金門發生的靈異故事，網友在「靈異公社」發文，他表示沒去過金門前，聽到金門的靈異故事從不信，鐵齒的他某天走在營區內，忽然遇到大霧包圍，沒想到他往前走，大霧就像為他開路一樣，他也在霧中看到一道黑影，讓他難忘至今。

半夜睡工廠聽到打撞球聲 他一看嚇壞：球檯沒球、球竿壞掉

到異鄉工作時，部分公司會提供員工宿舍，方便同仁使用，不過有網友分享，過去曾到台中太平機械工廠上班，工廠作業即使趕不完，老闆、會計仍會下午4點就準時下班，某天晚上在宿舍睡覺時，他聽見外頭有人在「打撞球」，一看發現撞球檯上沒有球、球竿也壞掉，卻能聽見撞球進袋聲，讓他毛骨悚然。

慎入！ 下葬前最後一股「精氣」鬼妖精怪都想奪…靈骨塔有「結界」專家揭真相

「天母聊齋館」實是一家位在天母的「佛教文物店」，專門處理光怪陸離、度化鬼祟精怪之類的案子。第一代老闆是慧明居士，驟然離世後由老居士的弟子張炎承襲這間文物店並找了兩名員工，繼續著「天母聊齋館」的功能。

情趣用品店鬧鬼！物品掉落、娃娃轉向 畫面曝光嚇壞網友

一家情趣用品店的物品近日常常發生掉落在地上的情況，店家擔心遭小偷，於是調閱監視器來查看，沒想到看到的不是竊賊闖空門，而是出現「靈異事件」，夜半無人的店裡，商品自動掉落，甚至在櫥窗裡的假人還會自動轉向，畫面曝光讓人毛骨悚然。

對鏡自拍照竟無拍攝者 網一看發毛找真相

許多人喜歡對鏡自拍，浴室就是最佳的自拍地方之一，常常讓人一拍就是十幾張照片起跳，不過日前有網友在推特上傳一張對著浴室鏡子自拍的照片，乍看之下並無異常，但仔細一瞧，卻發現鏡子裡沒有拍攝者的人影，令人瞬間起雞皮疙瘩。

路邊停車欣賞風景 竟遇「血淋淋的頭」撞進車裡

西濱台61線快速道路，全程無收費站卻有一流的海景，讓許多人慕名來拍照，而近日就有網友分享，自己在傍晚夕陽快落下時，剛好開到八里到林口的路段，正好遇見一對新人正在拍婚紗照，便停下來看風景享受這片刻幽閒時光，卻突然聽到後車廂發出巨大聲響，竟發現是一顆血淋淋的頭出現在排檔桿上。

影／鬧鬼了？貞子秀美腿划酒拳 虎尾中元祭宣傳超吸睛

俗稱「鬼月」的農曆7月即將到來，各地都準備好應景活動，其中以中元普度祭祀規模最為盛大。雲林虎尾的普度活動在台灣向來數一數二，有「北基隆、南虎尾」之稱，今年特地針對一系列中元文化祭活動拍攝「搞鬼」宣傳片，用心製作讓網友大讚有趣。

過世爺爺有牽掛！靈堂上表妹突哭泣振筆 「照顧好媽媽」

對親人的掛念，即使分隔陰陽兩地，也不會消失。一位網友的爺爺日前過世，他未見到最後一面，但爺爺卻疑似透過表妹傳遞了訊息，讓他不得不信世界上真的有難以解釋的事情存在。

醫療和殯葬誰容易遇鬼？ 網友推翻曝這行才最常遇

農曆七月將至，就有網友問起從事與死亡較為相關的醫療業和殯葬業的人，誰比較會遇到鬼，文章發出後也引來許多網友討論，不過卻也釣出「服務業」的從業人員說，「服務業遇鬼的機率才是最高的」。

熱門新聞

現役「最美律師」 錄取率8％考上律師

士林夜市快玩完？ 在地人揭：4原因讓人潮回不來

麵店點牛筋大腸…他結帳一聽傻了 網笑：都可以吃吃到飽

超商新人第一天遭3客人投訴 面對大媽「神回」被推爆：服務業典範

全聯為什麼不開24小時店面？網揭「關鍵」主因

他搭計程車誤把五百元當一百元付 司機一動作讓人看傻眼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。