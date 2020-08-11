半夜別亂跑！醫院無人電梯傳來謝謝 病父見護士來打針就逃

醫院磁場特別，許多網友都遇到詭異事情。網友在「爆料APP故事館」分享在醫院遇到的靈異經驗，他表示自己在高中受過重傷後，開始有陰陽眼，而某次他在醫院照顧生病的爸爸，半夜他肚子餓搭電梯下樓買宵夜，在四下無人的電梯內聽到「謝謝」，他當下寒毛直豎，立刻回到病房，沒想到爸爸也遇見奇怪的事。

原Po表示，他在高中時受過重傷，從那次之後開始有陰陽眼，有天他爸爸生病住進醫院的單人病房，他一個人留守在醫院照顧爸爸，當天半夜他肚子餓，便搭電梯下樓買宵夜。原Po說「到了某個樓層電梯停下來也開門了，我頭探出去沒人，於是我就按關門鍵，當下馬上聽到一句『謝謝你』，我身體的毛豎了起來，到1樓後也已經不想再買東西了，趕快上樓比較實在！」

原Po回到病房後就躺下休息，過了不久有位護士拿了兩支針筒要幫忙換點滴，不過原Po爸爸突然醒來，拔掉手上的針頭就搭電梯衝到一樓，原Po追上詢問爸爸怎麼了，爸爸回「他不是護士他是要來取我的命」，原Po安撫爸爸情緒並說「怎麼可能，他就真的是護士阿！你不乖乖配合怎早日康復」。

此時，原Po爸爸跪下來求原Po「他真的不是護士，他要來打嗎啡要取命的，我要出院可以嗎？拜託讓我出院」，原Po認為這裡是醫院，而且他們沒有得罪過人，最後他安撫好爸爸，成功帶爸爸回病房，並請護士處理爸爸手上因拔掉針頭來留下的傷口。

原Po表示「當下我一直在想奇怪了，護士都是穿白色或藍色，剛剛那護士穿的顏色怎不一樣，我就問護士剛剛有人進來病房嗎？護士說『沒有喔，阿伯要打的藥下午都打完了，明天才要再打藥喔』」，原Po聽完傻眼，又回想自己剛剛在電梯的遭遇，直言「在醫院半夜也不要到處亂跑，尤其是你當下運勢不好時，更不要亂跑！」。