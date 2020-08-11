夜教驚魂！安全門自己開關 扮鬼同學一句話讓他「永生難忘」

大一新鮮人剛進校園一定會參加系上舉辦的夜教活動。網友在「批踢踢實業坊」分享大學時舉行夜敎發生的詭異故事，他說明舉辦活動前，他們都會去場地勘察以及場地佈置，在事前準備時，關好的緊張逃生門自己打開，讓他心中發涼，更恐怖的是活動結束後，他向扮鬼的同學說聲辛苦啦，豈料同學表示自己「太累睡著了，完全沒幫上忙」。

原Po表示，大學辦夜教活動前，他與另位有陰陽眼的同學負責場勘，走了6到7個地方後，同學突然啜泣且腳步漸慢，原Po表示「看她實在不對勁，趕緊找石階坐下，誰知道她突然抓住我爆哭，用各種奇怪的聲音狂喊對不起，同時身體不自然地扭動，說實話當下我是驚嚇多於害怕」，後來他安撫好同學的情緒，將同學送回宿舍。

活動前兩天，他們一行人準備場地佈置，他在久未打開的安全門旁發現一包紅包袋，原Po不疑有他的將紅包袋扔掉，原Po說「當我把黑幕掛上安全門活頁，把整扇門完美地蓋住之後，門竟然無聲地打開了，儘管看不見門本體，但牆上角度漸開的綠光不會說謊，那是逃生標誌的光啦」，看到此狀他趕緊道：「同學不好意思！我們...」，話都來不及說完，門又自己關上。

到了活動當天，他負責還原被各小隊破壞的機關，在小隊離開後，他走出來整理機關，卻看見扮鬼同學奇怪模樣，原Po表示「見她只露臉不動又不出聲，我一看到差點叫出來，但怕被路過小隊聽到，只能吞下去」。

詭異事件還在後頭，當活動結束，他向扮鬼同學說聲辛苦啦，豈料同學反過來向他道歉，並說表示自己實在太累就睡著了，完全沒幫上忙，原Po聽完傻眼，無法理解剛剛嚇學弟妹的人是誰。

最後當活動結束後，他剪斷遺留在安全門上的紅線，原Po表示「眼淚差點跟紅繩一起落地，安全門又開了！這次眼睜睜地看著它打開，淡淡的綠光沒有任何影子，我不敢動，更不敢呼吸。腦袋才正要開始思考，門又突然闔上」。

網友看完回應「大家不覺得阿飄很貼心嗎？女生睡著也沒叫醒她，還自己cover」，不過也有人質疑「（安全門）是警衛巡邏開門？」，原Po覺得「巡邏開門要有腳步聲或影子吧」，而大學發生的一連串事件，也讓他難忘至今。