快訊

民眾安於現狀 大學教授：台灣要成為「國家」不樂觀

2020米其林必比登完整名單！台北54間、台中21間店家公開

夜教驚魂！安全門自己開關 扮鬼同學一句話讓他「永生難忘」

聯合新聞網 / 綜合報導
久未使用的安全門自動開關，讓網友不敢置信。 示意圖／ingimage
久未使用的安全門自動開關，讓網友不敢置信。 示意圖／ingimage

大一新鮮人剛進校園一定會參加系上舉辦的夜教活動。網友在「批踢踢實業坊」分享大學時舉行夜敎發生的詭異故事，他說明舉辦活動前，他們都會去場地勘察以及場地佈置，在事前準備時，關好的緊張逃生門自己打開，讓他心中發涼，更恐怖的是活動結束後，他向扮鬼的同學說聲辛苦啦，豈料同學表示自己「太累睡著了，完全沒幫上忙」。

原Po表示，大學辦夜教活動前，他與另位有陰陽眼的同學負責場勘，走了6到7個地方後，同學突然啜泣且腳步漸慢，原Po表示「看她實在不對勁，趕緊找石階坐下，誰知道她突然抓住我爆哭，用各種奇怪的聲音狂喊對不起，同時身體不自然地扭動，說實話當下我是驚嚇多於害怕」，後來他安撫好同學的情緒，將同學送回宿舍。

活動前兩天，他們一行人準備場地佈置，他在久未打開的安全門旁發現一包紅包袋，原Po不疑有他的將紅包袋扔掉，原Po說「當我把黑幕掛上安全門活頁，把整扇門完美地蓋住之後，門竟然無聲地打開了，儘管看不見門本體，但牆上角度漸開的綠光不會說謊，那是逃生標誌的光啦」，看到此狀他趕緊道：「同學不好意思！我們...」，話都來不及說完，門又自己關上。

到了活動當天，他負責還原被各小隊破壞的機關，在小隊離開後，他走出來整理機關，卻看見扮鬼同學奇怪模樣，原Po表示「見她只露臉不動又不出聲，我一看到差點叫出來，但怕被路過小隊聽到，只能吞下去」。

詭異事件還在後頭，當活動結束，他向扮鬼同學說聲辛苦啦，豈料同學反過來向他道歉，並說表示自己實在太累就睡著了，完全沒幫上忙，原Po聽完傻眼，無法理解剛剛嚇學弟妹的人是誰。

最後當活動結束後，他剪斷遺留在安全門上的紅線，原Po表示「眼淚差點跟紅繩一起落地，安全門又開了！這次眼睜睜地看著它打開，淡淡的綠光沒有任何影子，我不敢動，更不敢呼吸。腦袋才正要開始思考，門又突然闔上」。

網友看完回應「大家不覺得阿飄很貼心嗎？女生睡著也沒叫醒她，還自己cover」，不過也有人質疑「（安全門）是警衛巡邏開門？」，原Po覺得「巡邏開門要有腳步聲或影子吧」，而大學發生的一連串事件，也讓他難忘至今。

大學生 PTT

延伸閱讀

慎入！ 下葬前最後一股「精氣」鬼妖精怪都想奪…靈骨塔有「結界」專家揭真相

半夜睡工廠聽到打撞球聲 他一看嚇壞：球檯沒球、球竿壞掉

裝神弄鬼？他到金門服役被大霧包圍 遇見詭異新兵同手同腳

士兵開坦克守夜被狂丟石頭 他打聽才知「超毛背景故事」

相關新聞

半夜別亂跑！醫院無人電梯傳來謝謝 病父見護士來打針就逃

醫院磁場特別，許多網友都遇到詭異事情。網友在「爆料APP故事館」分享在醫院遇到的靈異經驗，他表示自己在高中受過重傷後，開始有陰陽眼，而某次他在醫院照顧生病的爸爸，半夜他肚子餓搭電梯下樓買宵夜，在四下無人的電梯內聽到「謝謝」，他當下寒毛直豎，立刻回到病房，沒想到爸爸也遇見奇怪的事。

夜教驚魂！安全門自己開關 扮鬼同學一句話讓他「永生難忘」

大一新鮮人剛進校園一定會參加系上舉辦的夜教活動。網友在「批踢踢實業坊」分享大學時舉行夜敎發生的詭異故事，他說明舉辦活動前，他們都會去場地勘察以及場地佈置，在事前準備時，關好的緊張逃生門自己打開，讓他心中發涼，更恐怖的是活動結束後，他向扮鬼的同學說聲辛苦啦，豈料同學表示自己「太累睡著了，完全沒幫上忙」。

士兵開坦克守夜被狂丟石頭 他打聽才知「超毛背景故事」

男生當兵在軍營常聽鬼故事，甚至有人體質特別還會撞鬼。有網友分享，他的爸爸過去當兵時，士兵們站在坦克上守夜，常遇到有人從暗處扔小石頭丟阿兵哥們，想不到確認後竟發現，丟石頭的樹林後是一個山崖，一般人不可能躲在那裡，後來才聽說過去曾發生戰爭，許多平民被坦克車壓死，怨氣很深的亡魂常以石頭攻擊士兵。

裝神弄鬼？他到金門服役被大霧包圍 遇見詭異新兵同手同腳

到外島當兵是役男最不想抽到的地方，近日有人分享到金門發生的靈異故事，網友在「靈異公社」發文，他表示沒去過金門前，聽到金門的靈異故事從不信，鐵齒的他某天走在營區內，忽然遇到大霧包圍，沒想到他往前走，大霧就像為他開路一樣，他也在霧中看到一道黑影，讓他難忘至今。

半夜睡工廠聽到打撞球聲 他一看嚇壞：球檯沒球、球竿壞掉

到異鄉工作時，部分公司會提供員工宿舍，方便同仁使用，不過有網友分享，過去曾到台中太平機械工廠上班，工廠作業即使趕不完，老闆、會計仍會下午4點就準時下班，某天晚上在宿舍睡覺時，他聽見外頭有人在「打撞球」，一看發現撞球檯上沒有球、球竿也壞掉，卻能聽見撞球進袋聲，讓他毛骨悚然。

慎入！ 下葬前最後一股「精氣」鬼妖精怪都想奪…靈骨塔有「結界」專家揭真相

「天母聊齋館」實是一家位在天母的「佛教文物店」，專門處理光怪陸離、度化鬼祟精怪之類的案子。第一代老闆是慧明居士，驟然離世後由老居士的弟子張炎承襲這間文物店並找了兩名員工，繼續著「天母聊齋館」的功能。

情趣用品店鬧鬼！物品掉落、娃娃轉向 畫面曝光嚇壞網友

一家情趣用品店的物品近日常常發生掉落在地上的情況，店家擔心遭小偷，於是調閱監視器來查看，沒想到看到的不是竊賊闖空門，而是出現「靈異事件」，夜半無人的店裡，商品自動掉落，甚至在櫥窗裡的假人還會自動轉向，畫面曝光讓人毛骨悚然。

對鏡自拍照竟無拍攝者 網一看發毛找真相

許多人喜歡對鏡自拍，浴室就是最佳的自拍地方之一，常常讓人一拍就是十幾張照片起跳，不過日前有網友在推特上傳一張對著浴室鏡子自拍的照片，乍看之下並無異常，但仔細一瞧，卻發現鏡子裡沒有拍攝者的人影，令人瞬間起雞皮疙瘩。

路邊停車欣賞風景 竟遇「血淋淋的頭」撞進車裡

西濱台61線快速道路，全程無收費站卻有一流的海景，讓許多人慕名來拍照，而近日就有網友分享，自己在傍晚夕陽快落下時，剛好開到八里到林口的路段，正好遇見一對新人正在拍婚紗照，便停下來看風景享受這片刻幽閒時光，卻突然聽到後車廂發出巨大聲響，竟發現是一顆血淋淋的頭出現在排檔桿上。

影／鬧鬼了？貞子秀美腿划酒拳 虎尾中元祭宣傳超吸睛

俗稱「鬼月」的農曆7月即將到來，各地都準備好應景活動，其中以中元普度祭祀規模最為盛大。雲林虎尾的普度活動在台灣向來數一數二，有「北基隆、南虎尾」之稱，今年特地針對一系列中元文化祭活動拍攝「搞鬼」宣傳片，用心製作讓網友大讚有趣。

過世爺爺有牽掛！靈堂上表妹突哭泣振筆 「照顧好媽媽」

對親人的掛念，即使分隔陰陽兩地，也不會消失。一位網友的爺爺日前過世，他未見到最後一面，但爺爺卻疑似透過表妹傳遞了訊息，讓他不得不信世界上真的有難以解釋的事情存在。

醫療和殯葬誰容易遇鬼？ 網友推翻曝這行才最常遇

農曆七月將至，就有網友問起從事與死亡較為相關的醫療業和殯葬業的人，誰比較會遇到鬼，文章發出後也引來許多網友討論，不過卻也釣出「服務業」的從業人員說，「服務業遇鬼的機率才是最高的」。

熱門新聞

現役「最美律師」 錄取率8％考上律師

士林夜市快玩完？ 在地人揭：4原因讓人潮回不來

麵店點牛筋大腸…他結帳一聽傻了 網笑：都可以吃吃到飽

超商新人第一天遭3客人投訴 面對大媽「神回」被推爆：服務業典範

全聯為什麼不開24小時店面？網揭「關鍵」主因

他搭計程車誤把五百元當一百元付 司機一動作讓人看傻眼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。