裝神弄鬼？他到金門服役被大霧包圍 遇見詭異新兵同手同腳

到外島當兵是役男最不想抽到的地方，近日有人分享到金門發生的靈異故事，網友在「靈異公社」發文，他表示沒去過金門前，聽到金門的靈異故事從不信，鐵齒的他某天走在營區內，忽然遇到大霧包圍，沒想到他往前走，大霧就像為他開路一樣，他也在霧中看到一道黑影，讓他難忘至今。

原Po表示，「相信有在金門當兵過的男孩子，應該多少都有聽過金門戰地靈異的大小故事！自始至終，我從不信」，民國83年他收到人事令，調到金門當砲兵營級主管，某次原Po在單位旁看到小狗在啃骨頭，他問了小兵，狗在啃什麼骨頭呀！小兵說，長官那是墳墓那邊的！「哇，我裝鎮定，趕快叫他們環境處理好」。

原Po表示，某天他要從碉堡走到營部，忽然白煙籠罩，他心想「那安捏！難道金門靈異傳說，我也要第三類接觸嗎？我要不要再往前走呢？心裡就這樣遲疑三秒中，還是走吧！」忽然間奇怪的事發生了！只要他往前，這道白霧就像為他開路的散開，讓原Po心驚膽顫的走回營部。

原Po處理完營部的事，再次從營部走回碉堡，大霧同樣籠罩在他身旁，原Po表示「忽然間，一道黑影衝出來！當場，我呆住了！你是哪位魔神！差點心臟停止」，原來他是營部連的傻兵，抽籤抽到金馬獎，分發到單位後，就開始走路同手同腳，瘋瘋癲癲的，原Po抓住他領子回營部。

原Po表示，「我也在這晚才真正體會到金門的靈異，怪事一堆」，後來這位新兵領了退伍令，出營區大門那一刻，他的病全好了，原Po傻眼的直說「（傻兵）走路也沒同手同腳了！一切正常！我被靈異打敗了！」

網友看完回應「您真好肚量，以前我在莒光，營輔導長巡據點會帶支竹劍，如果碰到您說的傻兵，會給營輔導長用竹劍劈死」、「真是什麼人都有欸，這真的誇張，第一次聽到，謝謝你的分享」、「原來重點在最後一句，裝瘋逃兵役的還真不少」、「看到一下部隊就同手同腳就知是裝的，不過這種人也很有毅力，很堅持」。