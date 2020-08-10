士兵開坦克守夜被狂丟石頭 他打聽才知「超毛背景故事」

男生當兵在軍營常聽鬼故事，甚至有人體質特別還會撞鬼。有網友分享，他的爸爸過去當兵時，士兵們站在坦克上守夜，常遇到有人從暗處扔小石頭丟阿兵哥們，想不到確認後竟發現，丟石頭的樹林後是一個山崖，一般人不可能躲在那裡，後來才聽說過去曾發生戰爭，許多平民被坦克車壓死，怨氣很深的亡魂常以石頭攻擊士兵。

有網友在臉書社團「靈異公社」發文表示，他的爸爸體質較為靈異，在爸爸當兵時，曾親身遇過靈異事件。

該網友爸爸當兵時，某天晚上軍隊出操，將坦克車開到空曠處，空地旁圍繞著一片樹林，軍人則在那裏進行演練。當晚士兵站在坦克上守夜時，發現夜裡的小樹林中，一直有人從暗處扔小石頭，丟向站哨士兵們。

坦克隊的士兵不以為然，推測是農村的小孩惡作劇，有士兵打算往石頭丟來的方向逮人，該網友爸爸當時突然感到不對勁，立刻命令隊上士兵不要亂動，指揮坦克車向中間靠攏，全部隊伍集合一團。

集合後當晚則平靜度過，不過仍有士兵聽見小石頭砸向坦克的叩叩聲音，靜止的坦克車內，也不斷發出金屬被移動的碰撞聲。

隔天演練結束，士兵們紛紛回到營區，該網友爸爸帶著幾位士兵朋友，走回昨晚演練處，他走向丟石頭出來的樹叢後，竟然差點跌落山崖，樹林後是一個垂直的峭壁山崖，因此一般人不可能躲在那裡。

該網友爸爸懷疑「那些小石頭到底是怎麼從山谷上空丟過來的？」後來詢問了軍隊內的長官、學長，才得知那幾輛坦克車曾經歷過戰爭，是當年打完越戰後，被賣來台灣的坦克車。

當時的戰爭許多人不幸身亡，非常多平民被坦克車壓死，冤魂很多、怨氣很深，因此晚上出操時，都會躲在暗處對士兵丟石頭，而坦克車內會聽到金屬移動的聲音，是因為當初戰爭時負責填裝彈藥的士兵也死在了坦克裡頭，所以直到現在只要到了晚上，他們還會不停地重複生前的動作，繼續去填裝彈藥。