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半夜睡工廠聽到打撞球聲 他一看嚇壞：球檯沒球、球竿壞掉

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在宿舍睡覺時，半夜卻聽到打撞球聲。示意圖、報系資料照
網友在宿舍睡覺時，半夜卻聽到打撞球聲。示意圖、報系資料照

到異鄉工作時，部分公司會提供員工宿舍，方便同仁使用，不過有網友分享，過去曾到台中太平的某家機械工廠上班，工廠作業即使趕不完，老闆、會計仍會下午4點就準時下班，某天晚上在宿舍睡覺時，他聽見外頭有人在「打撞球」，一看發現撞球檯上沒有球、球竿也壞掉，卻能聽見撞球進袋聲，讓他毛骨悚然。

有網友在臉書社團「靈異公社」發文，分享自身工作時曾遇過的靈異故事。他表示，在國中畢業後，即到台中太平的某家機械工廠工作，抵達公司後，剛踏入門內就感受到「慘了，裡面有鬼」，但他仍想著，既然來了，那就順其自然。

面試結束後，他跟著朋友上樓到3樓的員工宿舍，到2樓時，他全身起雞皮疙瘩，一看發現2樓堆滿雜物，到3樓時則是整個人「尬冷筍」，發現3樓設有一台撞球檯，房間則是上下通舖，共約20幾張床。

他表示，那間公司上班時間很特別，是上午9點到下午4點，每天只要工作6小時，雖然老闆都會在上班時間催促，喊著工作做不完、要大家趕貨，但到了下午4點，老闆、會計就會通通準時下班跑光光，全公司只剩下他一人。

他表示，到該公司上班的第7天晚上，朋友來宿舍與他一起睡覺，到了半夜12點，朋友早已睡著，他卻忽然聽見門外撞球檯有人在撞球的聲音，他心想「怎麼可能？」因為公司門是以大鎖從內鎖住，他沒有開門的話，不可能有人能進公司打撞球。

他表示，他確定至少有2個人在門外打撞球，他起身趴在地上往門外看，發現外面一片黑，且撞球檯上沒有球，球竿也壞掉了，卻仍能聽見撞球進袋聲。

到了休假日，他立刻將所有衣物帶回家，到家後向老闆、朋友辭職，經過其他朋友詢問下，才告訴他該間工廠鬧鬼，半夜機台都會自動開關，他們曾8人到該處借住一晚，晚上沒人敢睡覺，上廁所也要8人一起去。

有知情網友表示，該處後來工廠倒了，改開商店，仍沒人敢去上班。過去曾有人在該處開撞球場，某次他與朋友打撞球時，輪到他上場，母球竟然橫移20公分，但他完全沒有碰到球，讓在場所有人都傻了。

靈異 宿舍

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