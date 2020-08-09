快訊

MLB／黃暐傑二度遭遊騎兵釋出 旅美台將剩三人

慎入！ 下葬前最後一股「精氣」鬼妖精怪都想奪…靈骨塔有「結界」專家揭真相

聯合新聞網 / 時報出版
靈骨塔宛如一個異世界，高人在此設下結界。示意圖／ingimage
靈骨塔宛如一個異世界，高人在此設下結界。示意圖／ingimage

「天母聊齋館」實是一家位在天母的「佛教文物店」，專門處理光怪陸離、度化鬼祟精怪之類的案子。第一代老闆是慧明居士，驟然離世後由老居士的弟子張炎承襲這間文物店並找了兩名員工，繼續著「天母聊齋館」的功能。她先找了具備『眼通』的大師兄魏子健擔任專職店長；另外一位員工則是鄭太和，是老居士晚期所收的弟子，年齡稍長，大約六十歲，大家都稱他「鄭伯」。他以前在郵局上班，做事有條有理，所以擔任文物店的行政總監，負責店內行政事務，記錄店裡物品的銷售數量、金額，還有日常各項開銷等等。基本上，魏子健和鄭伯兩人在工作時間上能互相調配即可。

吳迪是中醫師，店開在文物店附近由於天母中醫診所、中藥店密度很高，為能打出自己的口碑和特色，吳迪醫師後來專營減重、糖尿病、高血壓控制等項目，因為成效也不錯，遠道而來的客人很多。之前他常請教慧明老居士有關中醫問題，成了文物店的常客。大白天裡，吳迪中醫師突然來佛教文物店，這是很稀奇難得，通常他都是晚上九點過後，門診結束來文物店泡茶聊天的。吳迪醫師看起來有點沒精神，心情不太好的樣子。魏子健問：「今天怎麼了，怪怪的喔？」 吳迪醫師：「家裡附近有喪事，是隔壁老婆婆過世。我一早有念佛回向給她。本來想說這樣也是另類的敦親睦鄰，但後續還是有一點情況。」

「發生什麼事了？」魏子健問。吳迪醫師說，今天下午鄰居照著習俗、禮儀公司建議的方式辦法事。現場有很多祭品、鮮花素果等等，有很多祭拜儀式，結束之後還焚燒大量金紙，我家人就受到影響，全家爆發口角，大聲互吵……。我本來想當和事佬，結果也被捲進去，真是的，所以晃來你們這裡除穢氣。魏子健笑著說，你也真會選地方啊！不過，遇到鄰居辦喪事，那些法事確實很容易影響人的情緒，因為會有餓鬼道眾生搶食祭品，也有附近亡魂過來求超度，造成磁場混亂。

鄭伯湊上問，如果法會是四十九天，那吳醫師不就要被這股喪氣、怨氣影響四十九天？家中三天一小吵，五天一大吵，吵到法會結束嗎？魏子健回應說，重點是離相清淨。當我們看到附近有喪事，心裡可以先有個底，提醒自己和家人不要被影響。如果能更進一步推己及人，那就念佛號，化解家裡冤怨之氣。這時鄭伯冒出一句話，如果是我家的老太婆要跟我吵，我就會拿出鈔票。這時候她就和顏悅色，笑嘻嘻的！這個比佛號還要靈耶！吳迪醫師被他這番話逗笑了。但鄭伯的話是對的，提醒著吳迪醫師，有時候需要一點善巧方便，如果對方喜歡甜言蜜語、一聲讚美、一個溫暖的擁抱就可以化解不愉快的氣氛，那也很好啊！

（本文出自《天母聊齋館》，作者：賀逸娟，未經同意禁止轉載。圖片／時報出版提供）
（本文出自《天母聊齋館》，作者：賀逸娟，未經同意禁止轉載。圖片／時報出版提供）
晚上鄭伯把吳迪醫師來訪的事情告訴張炎，順道問早期辛亥隧道因為亂葬的結果，靈魂毫無拘束，以致四處出沒驚嚇生人。現代的靈骨塔容納了數千、數萬的靈魂會不會設有結界？張炎：「納骨塔有上萬個塔位，如果寶塔沒有做任何結界設定，那就可怕了！亡魂會四處出沒，可以在外舉辦陰間夜總會、直播秀。所以皇陵也好、寶塔也罷，都設有結界的。」 鄭伯：「你為什麼都知道？」 張炎：「因為都被我遇到了啊！」

張炎回想曾經參加一場長輩的告別式，在靈骨塔待了將近五個小時，所以有機緣觀察到塔內現象。那場告別式安排在三芝某處，所在位置是整個寶塔的正中、最底層的追思廳，那天邀請了很多政要參加覆旗儀式。一開始磁場有點紊亂，除了氣氛哀戚之外，竟有莫名其妙的黑箭胡亂射入，讓人感受到胸悶不舒服。曾聽慧明師父說過，下葬前鬼妖精怪會虎視眈眈想奪最後一股精氣，而名人政要的殊勝之氣更會引起法界眾生騷動。

不過當黨旗、國旗覆蓋上去後，張炎感受一股巨大的能量穩住現場，非常神奇，那些鬼魅魍魎竟然離得遠遠的，不敢妄動。儀式結束後，張炎送走前來參加的貴賓，繼續留在現場陪伴家屬。她坐在休息室中閉目養神，突然注意到整座的靈骨塔寶塔，眾生不斷往上旋轉而上，有鬼魂眾生想脫逃這個空間， 但被右側的白虎咬住。再看看寶塔下方，有一神獸鎮守在寶塔下方。底下有一張很大的八卦圖。原來，寶塔安置了這麼多靈魂，形成一個異世界，所以起建納骨塔的時候，都會找一些高人或奇門遁甲的大師，設定好空間結界，維護寶塔秩序。

（本文出自《天母聊齋館》，作者：賀逸娟，未經同意禁止轉載。）

延伸閱讀

情趣用品店鬧鬼！物品掉落、娃娃轉向 畫面曝光嚇壞網友

對鏡自拍照竟無拍攝者 網一看發毛找真相

路邊停車欣賞風景 竟遇「血淋淋的頭」撞進車裡

影／鬧鬼了？貞子秀美腿划酒拳 虎尾中元祭宣傳超吸睛

相關新聞

慎入！ 下葬前最後一股「精氣」鬼妖精怪都想奪…靈骨塔有「結界」專家揭真相

「天母聊齋館」實是一家位在天母的「佛教文物店」，專門處理光怪陸離、度化鬼祟精怪之類的案子。第一代老闆是慧明居士，驟然離世後由老居士的弟子張炎承襲這間文物店並找了兩名員工，繼續著「天母聊齋館」的功能。

情趣用品店鬧鬼！物品掉落、娃娃轉向 畫面曝光嚇壞網友

一家情趣用品店的物品近日常常發生掉落在地上的情況，店家擔心遭小偷，於是調閱監視器來查看，沒想到看到的不是竊賊闖空門，而是出現「靈異事件」，夜半無人的店裡，商品自動掉落，甚至在櫥窗裡的假人還會自動轉向，畫面曝光讓人毛骨悚然。

對鏡自拍照竟無拍攝者 網一看發毛找真相

許多人喜歡對鏡自拍，浴室就是最佳的自拍地方之一，常常讓人一拍就是十幾張照片起跳，不過日前有網友在推特上傳一張對著浴室鏡子自拍的照片，乍看之下並無異常，但仔細一瞧，卻發現鏡子裡沒有拍攝者的人影，令人瞬間起雞皮疙瘩。

路邊停車欣賞風景 竟遇「血淋淋的頭」撞進車裡

西濱台61線快速道路，全程無收費站卻有一流的海景，讓許多人慕名來拍照，而近日就有網友分享，自己在傍晚夕陽快落下時，剛好開到八里到林口的路段，正好遇見一對新人正在拍婚紗照，便停下來看風景享受這片刻幽閒時光，卻突然聽到後車廂發出巨大聲響，竟發現是一顆血淋淋的頭出現在排檔桿上。

影／鬧鬼了？貞子秀美腿划酒拳 虎尾中元祭宣傳超吸睛

俗稱「鬼月」的農曆7月即將到來，各地都準備好應景活動，其中以中元普度祭祀規模最為盛大。雲林虎尾的普度活動在台灣向來數一數二，有「北基隆、南虎尾」之稱，今年特地針對一系列中元文化祭活動拍攝「搞鬼」宣傳片，用心製作讓網友大讚有趣。

過世爺爺有牽掛！靈堂上表妹突哭泣振筆 「照顧好媽媽」

對親人的掛念，即使分隔陰陽兩地，也不會消失。一位網友的爺爺日前過世，他未見到最後一面，但爺爺卻疑似透過表妹傳遞了訊息，讓他不得不信世界上真的有難以解釋的事情存在。

醫療和殯葬誰容易遇鬼？ 網友推翻曝這行才最常遇

農曆七月將至，就有網友問起從事與死亡較為相關的醫療業和殯葬業的人，誰比較會遇到鬼，文章發出後也引來許多網友討論，不過卻也釣出「服務業」的從業人員說，「服務業遇鬼的機率才是最高的」。

半夜站哨遇沙灘男女嘻笑見「靈異景象」 他倒楣3個月跑廟收驚

說到當兵，男性一定會有不少難忘的回憶，不管好壞還是靈異事件，都會是一生必備的經歷。對此，昨（3）日就有一名網友在臉書《 靈異公社 》中PO文分享親身經歷，10年前自己在外島當兵站夜哨時，當時哨所外是一片白色沙灘並正值冬天，大約在半夜2點多，他忽然聽到沙灘遠處有男女嘻笑的聲音，因此不疑有他的上前勸離，沒想到迎面而來的男女身上卻閃著綠光，肌膚還緩慢融化，讓他嚇得拔腿跑回哨所，遇事後甚至還連續倒楣3個月。

殭屍電影最恐怖一幕 網友神解密：茅山禁術「紅白雙煞」

殭屍電影陪伴許多人長大，網友最有印象的莫過於這部片《新暫時停止呼吸》，每次電影台重播總會有人在「靈異公社」上分享心得。其中鬼娶親片段，讓原Po直呼「全部下來我比較喜歡看這段，有現實感」，對此，另名網友解釋這是取材自「茅山禁術—紅白雙煞」，其他網友看了留言也回「長知識了」。

夜遊台中山區地下碉堡 鬼打牆後驚見相疊長髮白衣人

農曆七月將至，不少體質敏感的人都在這個月份遇過毛骨悚然的靈異現象，日前有網友分享小時候曾到台中某山區知名的地下碉堡夜遊，當天不僅在碉堡內聽到淒厲尖叫聲，倉皇逃出後猛一看路邊的電線桿竟是三個穿白衣長髮的人疊上去的，之後還鬼打牆騎不出山區，讓人看了冷汗直流。

阿里山火車玻璃反射竟見清朝人臉 引網討論：回憶的照片

年代久遠的照片因畫質不高，更容易讓人誤以為是「靈異照片」。近日有位網友在「靈異公社」上發文分享，這張在《鬼話連篇》中出現的照片，隱隱約約看到清朝人的模樣，這樣的畫面也成為他小時候最大的陰影。

網問日本神社跟台灣陰廟哪個更陰？ 得到答案超意外

日本神社充滿神祕氣息，更有穿過門口的「鳥居」便是遠離人間俗世，進到神明居住的「神域」的說法。有些神社供奉的更是妖怪或人類，而不是一般的神明。便有網友因此詢問「究竟日本的神社和台灣的陰廟比起來，哪個比較陰？」。

熱門新聞

男狂湊40萬三倍券買重機 店家一度改口「不收」惹議

知名運動賣場驚見帳篷露出「一雙腿」他觀察真相讓人傻眼

台灣什麼軍種最強？網點這個「最悍部隊」比地獄還可怕

老爸要收「賣車女業務」當乾女兒：她的心思單純得像一張白紙

厚顏鄰居出沒！亂停自家停車格還嗆「為何不能停」他氣炸

國外蝦皮搜尋關鍵字封鎖「台灣」 改用「中國台灣」才有結果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。