情趣用品店鬧鬼！物品掉落、娃娃轉向 畫面曝光嚇壞網友

一家情趣用品店的物品近日常常發生掉落在地上的情況，店家擔心遭小偷，於是調閱監視器來查看，沒想到看到的不是竊賊闖空門，而是出現「靈異事件」，夜半無人的店裡，商品自動掉落，甚至在櫥窗裡的假人還會自動轉向，畫面曝光讓人毛骨悚然。

一名開設情趣用品店的業者在「老司機夢天堂」臉書上PO出監視器畫面，他說同事發現門市的商品常常有掉落的情形，懷疑有竊賊闖空門，日前一早開店時，看到店裡物品凌亂不勘，情況更為嚴重，趕緊查看監視器是否有拍到小偷的影像，沒想到看到的卻是比遭小偷還恐怖的畫面。

從影片中可清楚看到桌子旁的兩張椅子突然間滑了出去，接著就看到有東西掉落，再從其他監視畫面發現，貨架上的A片不斷掉到地面，還發出聲響，彷彿有人掃落。恐怖的是，櫥窗裡擺著一個和人一樣高的等身假人娃娃，坐在椅子上的娃娃突然自動轉向，讓人看得起雞皮疙瘩。

影片一出也引起許多網友熱烈的討論，有人看了直呼恐怖，「超毛的」、「這是要找宮廟處理吧」、「我覺得…是不是你們開店沒在拜拜」、「本來不知道這家店，現在決定要去逛逛了」；不過也有網友搞笑留言說「我也想知道祂最後挑了哪些片」、「挑片好好挑大家別搶，記得付錢才是好顧客」、「建議拜拜除了基本的品項外，還要兼顧一下好兄弟的生理需求」、「原來祂們生前都來這家光顧」。

但還是有網友持懷疑的態度表示「影片看不怎麼出來，要現場看才知道，如果不是人為而是阿飄的話可能是路過的，持續的話當然不好，要處理一下」、「很像是老鼠做的」、「感覺只拍到一面，另一面角度沒有排到（人躲起來推椅子出來，東西從沒排到的地方丟下來，書櫃後方是否空心可以用手推之類的？）沒什麼驚嚇的感覺」。