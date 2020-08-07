快訊

六千金股出線！旭隼攻高到漲停 突破千元

大學指考錄取率91％創下3年新高！3260人落榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情趣用品店鬧鬼！物品掉落、娃娃轉向 畫面曝光嚇壞網友

聯合新聞網 / 綜合報導
一家情趣用品店監視器拍攝到物品掉落、娃娃轉向的恐怖景象，讓業者看得毛骨悚然。 圖／翻攝自臉書
一家情趣用品店監視器拍攝到物品掉落、娃娃轉向的恐怖景象，讓業者看得毛骨悚然。 圖／翻攝自臉書

一家情趣用品店的物品近日常常發生掉落在地上的情況，店家擔心遭小偷，於是調閱監視器來查看，沒想到看到的不是竊賊闖空門，而是出現「靈異事件」，夜半無人的店裡，商品自動掉落，甚至在櫥窗裡的假人還會自動轉向，畫面曝光讓人毛骨悚然。

一名開設情趣用品店的業者在「老司機夢天堂」臉書上PO出監視器畫面，他說同事發現門市的商品常常有掉落的情形，懷疑有竊賊闖空門，日前一早開店時，看到店裡物品凌亂不勘，情況更為嚴重，趕緊查看監視器是否有拍到小偷的影像，沒想到看到的卻是比遭小偷還恐怖的畫面。

從影片中可清楚看到桌子旁的兩張椅子突然間滑了出去，接著就看到有東西掉落，再從其他監視畫面發現，貨架上的A片不斷掉到地面，還發出聲響，彷彿有人掃落。恐怖的是，櫥窗裡擺著一個和人一樣高的等身假人娃娃，坐在椅子上的娃娃突然自動轉向，讓人看得起雞皮疙瘩。

影片一出也引起許多網友熱烈的討論，有人看了直呼恐怖，「超毛的」、「這是要找宮廟處理吧」、「我覺得…是不是你們開店沒在拜拜」、「本來不知道這家店，現在決定要去逛逛了」；不過也有網友搞笑留言說「我也想知道祂最後挑了哪些片」、「挑片好好挑大家別搶，記得付錢才是好顧客」、「建議拜拜除了基本的品項外，還要兼顧一下好兄弟的生理需求」、「原來祂們生前都來這家光顧」。

但還是有網友持懷疑的態度表示「影片看不怎麼出來，要現場看才知道，如果不是人為而是阿飄的話可能是路過的，持續的話當然不好，要處理一下」、「很像是老鼠做的」、「感覺只拍到一面，另一面角度沒有排到（人躲起來推椅子出來，東西從沒排到的地方丟下來，書櫃後方是否空心可以用手推之類的？）沒什麼驚嚇的感覺」。

靈異

相關新聞

情趣用品店鬧鬼！物品掉落、娃娃轉向 畫面曝光嚇壞網友

一家情趣用品店的物品近日常常發生掉落在地上的情況，店家擔心遭小偷，於是調閱監視器來查看，沒想到看到的不是竊賊闖空門，而是出現「靈異事件」，夜半無人的店裡，商品自動掉落，甚至在櫥窗裡的假人還會自動轉向，畫面曝光讓人毛骨悚然。

對鏡自拍照竟無拍攝者 網一看發毛找真相

許多人喜歡對鏡自拍，浴室就是最佳的自拍地方之一，常常讓人一拍就是十幾張照片起跳，不過日前有網友在推特上傳一張對著浴室鏡子自拍的照片，乍看之下並無異常，但仔細一瞧，卻發現鏡子裡沒有拍攝者的人影，令人瞬間起雞皮疙瘩。

路邊停車欣賞風景 竟遇「血淋淋的頭」撞進車裡

西濱台61線快速道路，全程無收費站卻有一流的海景，讓許多人慕名來拍照，而近日就有網友分享，自己在傍晚夕陽快落下時，剛好開到八里到林口的路段，正好遇見一對新人正在拍婚紗照，便停下來看風景享受這片刻幽閒時光，卻突然聽到後車廂發出巨大聲響，竟發現是一顆血淋淋的頭出現在排檔桿上。

影／鬧鬼了？貞子秀美腿划酒拳 虎尾中元祭宣傳超吸睛

俗稱「鬼月」的農曆7月即將到來，各地都準備好應景活動，其中以中元普度祭祀規模最為盛大。雲林虎尾的普度活動在台灣向來數一數二，有「北基隆、南虎尾」之稱，今年特地針對一系列中元文化祭活動拍攝「搞鬼」宣傳片，用心製作讓網友大讚有趣。

過世爺爺有牽掛！靈堂上表妹突哭泣振筆 「照顧好媽媽」

對親人的掛念，即使分隔陰陽兩地，也不會消失。一位網友的爺爺日前過世，他未見到最後一面，但爺爺卻疑似透過表妹傳遞了訊息，讓他不得不信世界上真的有難以解釋的事情存在。

醫療和殯葬誰容易遇鬼？ 網友推翻曝這行才最常遇

農曆七月將至，就有網友問起從事與死亡較為相關的醫療業和殯葬業的人，誰比較會遇到鬼，文章發出後也引來許多網友討論，不過卻也釣出「服務業」的從業人員說，「服務業遇鬼的機率才是最高的」。

半夜站哨遇沙灘男女嘻笑見「靈異景象」 他倒楣3個月跑廟收驚

說到當兵，男性一定會有不少難忘的回憶，不管好壞還是靈異事件，都會是一生必備的經歷。對此，昨（3）日就有一名網友在臉書《 靈異公社 》中PO文分享親身經歷，10年前自己在外島當兵站夜哨時，當時哨所外是一片白色沙灘並正值冬天，大約在半夜2點多，他忽然聽到沙灘遠處有男女嘻笑的聲音，因此不疑有他的上前勸離，沒想到迎面而來的男女身上卻閃著綠光，肌膚還緩慢融化，讓他嚇得拔腿跑回哨所，遇事後甚至還連續倒楣3個月。

殭屍電影最恐怖一幕 網友神解密：茅山禁術「紅白雙煞」

殭屍電影陪伴許多人長大，網友最有印象的莫過於這部片《新暫時停止呼吸》，每次電影台重播總會有人在「靈異公社」上分享心得。其中鬼娶親片段，讓原Po直呼「全部下來我比較喜歡看這段，有現實感」，對此，另名網友解釋這是取材自「茅山禁術—紅白雙煞」，其他網友看了留言也回「長知識了」。

夜遊台中山區地下碉堡 鬼打牆後驚見相疊長髮白衣人

農曆七月將至，不少體質敏感的人都在這個月份遇過毛骨悚然的靈異現象，日前有網友分享小時候曾到台中某山區知名的地下碉堡夜遊，當天不僅在碉堡內聽到淒厲尖叫聲，倉皇逃出後猛一看路邊的電線桿竟是三個穿白衣長髮的人疊上去的，之後還鬼打牆騎不出山區，讓人看了冷汗直流。

阿里山火車玻璃反射竟見清朝人臉 引網討論：回憶的照片

年代久遠的照片因畫質不高，更容易讓人誤以為是「靈異照片」。近日有位網友在「靈異公社」上發文分享，這張在《鬼話連篇》中出現的照片，隱隱約約看到清朝人的模樣，這樣的畫面也成為他小時候最大的陰影。

網問日本神社跟台灣陰廟哪個更陰？ 得到答案超意外

日本神社充滿神祕氣息，更有穿過門口的「鳥居」便是遠離人間俗世，進到神明居住的「神域」的說法。有些神社供奉的更是妖怪或人類，而不是一般的神明。便有網友因此詢問「究竟日本的神社和台灣的陰廟比起來，哪個比較陰？」。

熱門新聞

網賣「蟑螂乾」零食你敢吃嗎？ 他一查古書驚呆其功效

吃到飽餐廳聽到「這個吃超飽」 回頭見2歲女兒：老闆會哭死

好市多買「盒裝牡蠣」 回家打開竟發現有偷渡客

豪砸「1400多張三倍券」買貨車 照片曝光網笑：店家蓋章蓋到手軟

「鄉下買房」日本比台灣更便宜？網點關鍵嘆：別傻了

兒剪西瓜皮他曬照分享 網見吸睛亮點歪樓：想當貴賓狗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。