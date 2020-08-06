對鏡自拍照竟無拍攝者 網一看發毛找真相

許多人喜歡對鏡自拍，浴室就是最佳的自拍地方之一，常常讓人一拍就是十幾張照片起跳，不過日前有網友在推特上傳一張對著浴室鏡子自拍的照片，乍看之下並無異常，但仔細一瞧，卻發現鏡子裡沒有拍攝者的人影，令人瞬間起雞皮疙瘩。

日本網友「4B0ru」在推特發文，表示自己在回顧手機相簿時，翻到一張詭異的照片，拍攝地點是自己家中的浴室，可以看見洗手台上方的鏡子，映著堆放的雜物，奇怪的是，這張照片的拍攝角度並無歪斜，照理來說，鏡子應該出現拍攝者或相機的影子，但鏡子裡卻見不到任何人影或相機，令原po非常發毛。

照片一曝光，瞬間引發網友熱烈討論，有超過21萬人按讚及7萬人轉發，網友紛紛開始猜測，有網友懷疑可能是個子矮小的小朋友在作怪拍攝，也有網友認為真的是「好兄弟」拍攝的靈異照片，直言「真的是幽靈拍攝的吧，完全看不出照片有處理後製過的痕跡」。

另外，有專業網友分析，現在科技發達，修圖軟體都很厲害，或許是將智慧型手機放著拍照，之後透過修圖處理把手機給消除掉，還有網友畫出示意圖，指出拍攝者應該是把手機藏在毛巾堆裡並利用角度拍出這張靈異自拍照。

在大批網友分析後，原po終於公開真相，原來，他是利用手機從兩個地方使用定時拍照，再將第二張照片覆蓋住第一張照片上面，之後再套用濾鏡，一張靈異詭譎的「自拍照」就完成了。